Últimos días para pagar el impuesto predial con descuento del 10% en Bogotá

Bogotá ya está en los últimos días para que los contribuyentes aprovechen el descuento por pronto pago del 10 % en el impuesto predial de 2026.

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) hizo un llamado a la ciudadanía para que no dejen pasar esta oportunidad y realicen el trámite antes del viernes 17 de abril.

Es importante tener en cuenta que, una vez vencido este plazo, usted tendrá que pagar el valor pleno del impuesto (sin el beneficio del descuento) hasta el 10 de julio de 2026, que es la fecha límite definitiva.

Hacer este pago antes del 17 de abril no solo representa un ahorro directo, sino que también le evita futuros cobros adicionales como lo son los intereses o sanciones.

Le puede interesar: Protestas por exagerado incremento de impuesto predial: IGAC responde que no puede subir más de 50%

¿Quiénes deben pagar el impuesto predial?

El impuesto predial es una obligación para todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, que tengan la condición de propietarios, poseedores o usufructuarios de inmuebles en Bogotá. Esto incluye desde casas y apartamentos hasta lotes, locales comerciales y predios rurales.

El monto final a pagar se determina según el avalúo catastral, el uso que se le dé al inmueble ya sea residencial, comercial, etc. Y la tarifa que fije la administración distrital.

Relacionado a esta noticia: ¿Cuánto puede subir el predial en zonas rurales? el Valle abre canal para atender inquietudes

¿Cómo se calcula el impuesto predial?

Para entender de dónde sale la cifra de su factura, debe entender tres puntos clave:

El valor catastral: Es la estimación que hacen las autoridades sobre el valor comercial de su propiedad. Para esto se fijan en la ubicación, el tamaño del lote, los metros construidos y el entorno de la zona. Este valor suele ajustarse periódicamente.

La tarifa impositiva: Cada municipio, en este caso Bogotá, define sus propias tarifas según el tipo de propiedad y su ubicación. Por eso, es fundamental verificar los porcentajes vigentes en la Secretaría de Hacienda.

La operación final: El cálculo es sencillo, se multiplica el valor catastral por la tarifa que le corresponda a su predio.

Impuesto Predial = Valor Catastral × Tarifa Impositiva

Le puede gustar: “Que me los denuncien ya mismo”: Petro sobre alcaldes que pongan predial elevado a campesinos

¿Cómo descargar su factura del Predial 2026?

Si aún no tiene el recibo para el pago, el proceso desde la oficina virtual es muy sencillo: