¿Richard Ríos se irá del Benfica luego del Mundial 2026? Las millonarias razones para retenerlo

Richard Ríos vive un gran presente en el fútbol europeo tras su llegada al Benfica, luego de destacarse con Palmeiras, donde se consolidó como una pieza clave. Durante su etapa en Brasil disputó 138 partidos, marcó 11 goles, dio 10 asistencias y recibió 26 tarjetas amarillas y una roja, números que respaldan su crecimiento y regularidad.

En el conjunto portugués, el mediocampista colombiano ha mantenido un rendimiento destacado. Hasta el momento suma 41 partidos, con cinco goles y cinco asistencias, además de 13 tarjetas amarillas. Este nivel lo ha puesto en el radar de varios clubes europeos, que ven en a Richard Ríos un jugador con proyección y presente competitivo.

Le puede interesar: Bava no se guardó nada y metió un sablazo contra Lucas González por polémica arenga en Libertadores

Sin embargo, el Benfica no tiene intención de desprenderse fácilmente del futbolista. Según el diario portugués O Jogo, el club ya le presentó una oferta de renovación para asegurar su continuidad por más temporadas en Lisboa. Además, el propio jugador estaría cómodo en el equipo, en gran parte por la presencia de José Mourinho como director técnico, lo que influye directamente en su deseo de permanecer.

El futuro de Ríos parece estar condicionado a dos factores clave: por un lado, solo consideraría una salida si llega una oferta realmente irresistible en lo deportivo y económico; por el otro, el Benfica se mantiene firme en su postura de no negociar al jugador por debajo de su valor. Con contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión cercana a los 100 millones de euros, el club portugués apuesta por una eventual revalorización del colombiano, especialmente con la mirada puesta en el próximo Mundial.

Le puede interesar: Certera opinión del entrenador de Minnesota sobre el rendimiento de James Rodríguez en Copa

Así, todo indica que Richard Ríos seguirá siendo protagonista en el Benfica, al menos en el corto plazo, mientras su nombre continúa ganando peso en el mercado internacional.