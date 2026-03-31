“Se llega a abrir una boca y San Pelayo se inunda a la media hora”: alcalde de San Pelayo por obra

“Aquí se llega a abrir una boca y San Pelayo se inunda a la media hora”: alcalde de San Pelayo por una obra. Foto: prensa Alcaldía de San Pelayo.

Montería

El alcalde de San Pelayo, Córdoba, William Cavadía, advirtió que el municipio se encuentra en alto riesgo por un punto crítico conocido como La Boca del Mañe, en el sector La Encañada, donde se registraría una falla en el terraplén de una obra que se habría ejecutado en la anterior administración.

Según lo indicado, la obra de más de $9.000 millones que buscaba mitigar el riesgo de erosión en el río Sinú, hoy representaría un “peligro inminente para la comunidad”.

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“Es una situación muy grave, la hemos analizado con nuestro equipo de planeación y debemos intervenir porque aquí se llega a abrir una boca y San Pelayo se inunda a la media hora. Esta estructura falló y tenemos que buscar una solución rápida al problema”, expresó el mandatario municipal.

Asimismo, informó que “ante esta situación, la administración municipal adoptó como medida preventiva la prohibición de todo tipo de tránsito (peatonal y vehicular) por esta zona, con el propósito de salvaguardar la vida de los habitantes, en medio de las condiciones derivadas de la emergencia invernal que afecta al municipio”.

El llamado con carácter de urgencia se habría elevado a la Gobernación de Córdoba, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la empresa Urrá S.A. E.S.P. y al contratista responsable de la obra, “para que se realice una visita técnica inmediata que permita evaluar la falla presentada y establecer un diagnóstico preciso de la situación”.

“La obra sirvió durante más de 5 años para controlar la erosión”: exalcalde de San Pelayo

Frente a la alerta, el exalcalde de San Pelayo, Harving Espitia, informó que “la obra y la interventoría fueron contratadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “Los recursos fueron manejados por la UNGRD, nunca llegaron al presupuesto municipal”.

Finalmente insistió en que “la obra sirvió durante más de 5 años para controlar la erosión que presentaba el punto crítico y que era una amenaza histórica sobre la margen derecha en la zona urbana del municipio”.

“Invitamos a la administración actual a que de manera oportuna gestionen los recursos necesarios para los mantenimientos de las obras existentes”, concluyó.

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