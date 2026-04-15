Alerta por incremento de lluvias en Córdoba: más de 10 municipios son monitoreados

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS) emitió varias alertas para más de 10 municipios de Córdoba, luego de las intensas lluvias registradas el 14 de abril en el departamento, las cuales elevaron los niveles de los ríos Sinú y San Jorge.

Alertas:

-Alerta hidrológica roja en la subcuenca hidrográfica Bajo San Jorge – La Mojana. “Se recomienda especial atención en el municipio de Ayapel (jurisdicción del departamento de Córdoba)”.

-Alerta hidrológica naranja en la subcuenca hidrográfica Alto San Jorge.

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-Alerta hidrológica naranja en las subcuencas hidrográficas alta, media y baja del río Sinú, por probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río y sus afluentes. “Se recomienda especial atención en los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Santa Cruz de Lorica, San Bernardo del Viento y San Antero”, resaltaron las autoridades ambientales.

-El Centro Regional de Pronósticos y Alertas Tempranas de La Mojana informa que “actualmente se registra un creciente en el río San Pedro (aportante del río San Jorge) a la altura del municipio de Puerto Libertador”.

-Alerta roja por deslizamientos de tierra en los municipios de Tierralta y Puerto Libertador; “alerta naranja en Valencia, Montelíbano, San José de Uré; y alerta amarilla en el municipio de Montería”.

-Alerta amarilla por viento y oleaje en el mar caribe, “con velocidad del viento y altura del oleaje con valores por encima de lo normal para la época”.

De acuerdo con el comunicado especial No. 042, mediante el cual el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM informa el pronóstico del tiempo para la semana del lunes 13 al viernes 17 de abril de 2026, “se destaca que, para el miércoles 15 de abril para la región Caribe se evidenciará un repunte de las lluvias en sectores del sur”.

“De igual manera, para el jueves 16 de abril se indica que en el Caribe se registrarán lluvias aisladas a moderadas en sectores del sur, mientras que el norte mantendrá condiciones más estables”, agregó.

“Para el viernes 17 de abril, en la región Caribe predominaran condiciones más estables, con lluvias aisladas en sectores del sur y tiempo seco en el norte, mientras que el norte mantendrá intervalos secos”, puntualizó.

Recomendaciones de las autoridades ambientales:

-Mantener especial atención a puntos críticos identificados por erosión e inundación en los cauces de ríos, arroyos, quebradas, Ciénagas y otros cuerpos de agua.

-Promover el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas, y en caso de lluvias intensas, trasladarse a zonas seguras.

-Reportar de manera inmediata a las autoridades cualquier situación de riesgo.

-No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas ya que podrían ser objeto de descargas eléctricas.

-Se exhorta a los consejos departamental y municipales para la gestión del riesgo de desastres, mantener activos sus planes de prevención y atención ante posibles inundaciones, “con especial énfasis en los municipios con conexión directa al cauce de los principales ríos (Sinú, San Jorge y Canalete)”

“En este contexto, se hace un llamado a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, para que mantengan una vigilancia permanente, fortalezcan los mecanismos de comunicación con las comunidades y actualicen sus planes de contingencia conforme a las particularidades territoriales”, concluyó la CVS.

Las primeras emergencias por inundaciones se han reportado en el municipio de Tierralta, Córdoba, donde aún no entregan reportes oficiales de las afectaciones por el desbordamiento de la quebrada de El Jui.