Cuatro instituciones educativas públicas recuperadas abrieron sus puertas en Cartagena

En medio de una emotiva ceremonia que se realizó de manera simultánea, con el protagonismo de la comunidad educativa que acudió desde tempranas horas a la cita con ambientes escolares dignos y de calidad; el Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lideró la reapertura de los hoy transformados cuatro colegios oficiales: I.E Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, I.E. María Reina, I.E. Manuela Beltrán y Madre Laura, sede José María del Castillo y Rada.

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Tras el cierre de un primer trimestre de 2026 —cargado de buenas noticias para la educación pública del Distrito, como las también reinauguradas instituciones educativas oficiales Jorge Artel y Santa María— esta vez, el turno fue para cerca de 2.970 estudiantes que, sumados entre los cuatro planteles, ahora recibirán sus clases en ambientes integrales y modernos que dejan en el pasado la infraestructura ruinosa a la que fueron sometidos durante años.

“La era de la vergüenza en la que los colegios públicos se caían a pedazos, poniendo en riesgo la integridad de miles de estudiantes, poco a poco la vamos dejando atrás. La herencia de instituciones ruinosas que recibimos al iniciar nuestro Gobierno será una totalmente diferente la que le dejaremos a quienes nos sucedan, tras una inédita y cuantiosa inversión en recuperar y fortalecer la infraestructura educativa pública de Cartagena”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “La renovación de los colegios públicos en nuestra administración no parará hasta que en todos los barrios, corregimientos y zonas insulares prime la dignidad en paredes, aulas y canchas. Este es nuestro mayor aporte al mejor mañana de nuestra ciudad”.

Por su parte, el secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, también se refirió al histórico logro en materia de infraestructura educativa.

“Cada aula renovada, cada espacio adecuado y cada mejora en infraestructura se traduce en mejores condiciones para aprender y enseñar. Estas obras no solo dignifican los entornos educativos, sino que elevan la calidad de la educación que reciben nuestros estudiantes. Estamos convencidos de que un ambiente escolar adecuado incide directamente en el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes”, dijo Martínez.

El funcionario distrital también destacó que esta entrega hace parte de una estrategia de intervención sin precedentes en la ciudad. “Hoy podemos decir con orgullo que ya superamos los 400 mil millones de pesos invertidos en infraestructura educativa. Esta es la mayor inversión en la historia de la educación en Cartagena”, enfatizó.

Sobre las obras: ¡Adiós a la infraestructura ruinosa!

En el barrio El Líbano, en la I.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con una inversión de más de $2.500 millones ($2.503’ 290.712), que hoy transforman la educación de 1.045 estudiantes, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay intervino más de 26 ambientes de aprendizaje, entre aulas, laboratorios, áreas administrativas, sala de profesores y salón múltiple.

Tras la ejecución de las obras, que generaron 46 empleos, el plantel educativo ahora dispone de ambientes escolares dignos en los niveles de preescolar, básica y media, en las jornadas de mañana y tarde.

Se realizó un trabajo destacado en las aulas de primera infancia, optimizando la distribución de los espacios y fortaleciendo la seguridad de los niños. Además, se construyó una batería de baños acorde con su edad y se mejoraron significativamente el comedor y la cocina.

La intervención fue integral, pues incluyó cambio de cubiertas y estructuras de soporte, renovación total de redes eléctricas internas, así como trabajos de acabados, pintura y carpintería metálica en puertas y ventanas. También se dotó la sede con nuevo mobiliario escolar.

Adicionalmente, con una inversión del Gobierno distrital por el orden de los $1.384 millones, en la Institución Educativa Manuela Beltrán, que acoge a 696 estudiantes, se llevó a cabo la adecuación integral del bloque conformado por 2 aulas, 2 laboratorios y baterías sanitarias. También se realizó la adecuación del área administrativa, comedor y cocina del plantel ubicado en Los Cerros.

La I.E. Manuela Beltrán, además de bachillerato, cuenta con media técnica en los programas de Asistencia administrativa e Integración de operaciones logísticas.

Las obras, que generaron 43 empleos durante su ejecución, también incluyeron mejoramiento de baterías sanitarias, conectividad con escenario deportivo comunal y mantenimiento del muro de cerramiento.

También se construyó un cuarto eléctrico y el mejoramiento del área correspondiente a una garita. Otras de las intervenciones realizadas abarcaron la construcción de zona de parqueo en área exterior, adecuación de redes eléctricas internas.

Por su parte, en la Institución Educativa María Reina, que contó con una inversión de $1.287’732. 817.71, desde hoy se transformará la formación académica de más de 800 estudiantes de bachillerato en jornadas diurna, tarde y nocturna, en el barrio La Esperanza.

En el plantel, en cuya adecuación se generaron 35 empleos, se reparó por completo su sistema estructural y se adecuaron las 6 aulas del bloque de 2 niveles.

El Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, también realizó la adecuación de los ambientes de aprendizaje del bloque, el cual está confirmado por un aula múltiple, 4 aulas y baterías sanitarias.

También se llevó a cabo el mejoramiento del cerramiento exterior y urbanismo interior. Se realizó mejoramiento del área administrativa y baterías sanitarias.

Finalmente, el cuarto colegio completamente transformado, entregado este lunes, corresponde a la I.E. Madre Laura, sede José María del Castillo y Rada.

Con capacidad para 425 estudiantes, el plantel ubicado en el barrio Armenia contó con una inversión de $1.020’034.956, con obras cuya ejecución generaron 39 empleos.

La Institución Educativa Madre Laura, sede José María del Castillo y Rada, fue intervenida de manera integral, con la mejora de 11 ambientes de aprendizaje, entre aulas, áreas administrativas, cocina y baterías de baño.

Uno de los aspectos más importantes de la obra fue la solución a la problemática de inundaciones. Se realizó la limpieza del canal de aguas lluvias del sector y de los descoles internos y aledaños a la institución, lo que permitió mejorar el manejo de las aguas y mitigar los riesgos que afectaban a la comunidad educativa.

Además, se llevó a cabo el cambio total de cubiertas y estructuras de soporte, la renovación completa de la red eléctrica y la ejecución de nuevos acabados. También se intervinieron las baterías de baño y se reconstruyeron muros y cerramientos que representaban riesgo, garantizando así espacios más seguros y adecuados para estudiantes y docentes.

Transformación integral de la infraestructura educativa

Cabe destacar que los seis colegios oficiales ya entregados en este 2026, con ambientes completamente renovados, hacen parte del grupo de 10 colegios anunciados por el alcalde Dumek Turbay Paz, en agosto de 2025, con una inversión del Distrito de $22.000 millones, a través de la Secretaría de Eduacación.

A los ya entregados Jorge Artel, en la Vía Perimetral; Santa María, en Daniel Lemaitre; y hoy: Manuela Beltrán, María Reina, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (El Líbano) y Madre Laura (Armenia, sede Castilla y Rada), se sumarán muy pronto San Juan Damasco (Amberes), 20 de Julio (sede Yira Castro), Liceo Bolívar y San Juan Bautista (La Boquilla).

Adicionalmente, con una inversión de $46.000 millones, dada a conocer por el alcalde Dumek Turbay, en enero pasado, se rehabilitarán otras 31 instituciones educativas en las tres localidades de la ciudad. En total, son 20.461 estudiantes de las tres localidades los que transformarán su calidad educativa.

En un hecho sin precedentes, desde 2024, son más de $400.000 millones invertidos por la administración del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, una cifra histórica que visionó cinco nuevos colegios, la rehabilitación de más de 50 instituciones y el fortalecimiento de programas universitarios en las aulas, bilingüismo, entre otros.

En el listado de 31 colegios oficiales, incluidos en enero pasado para su transformación, se encuentran:

Localidad Histórica y del Caribe Norte:

* IE San José Caño del Oro

* IE Antonia Santos

* IE Rafael Núñez - sede Ciudad de Santa Marta

* IE Normal Superior - Sede Emma de Escallón

* IE Ana María Vélez Trujillo - Sede República del Caribe

* IE La Milagrosa

* IE Antonia Santos - Sede San Luis de Gonzaga

* IE San Juan de Damasco - Sede José Antonio Galán

* IE Liceo Bolívar

* IE José de la Vega.

Localidad De la Virgen y Turística:

* IE Antonio Nariño - Sede Eduardo Santos Montejo

* IE Pedro Romero - Sede La Victoria

* IE Bayunca - Sede Las Latas

* IE Francisco de Paula Santander

* IE Clemente Manuel Zabala

* IE Hijos de María - Sede Rafael Tono

* IE Nuestra Señora Del Carmen - Sede SAC4

* IE 14 de Febrero

* IE El Líbano (Sede primaria)

* IE Playas de Acapulco

* IE La Libertad.

Localidad Industrial y de la Bahía:

* IE Promoción Social

* IE República de Argentina

* IE María Cano

* IE Soledad Acosta de Samper - Sede Ana María Pérez

* IE Juan José Nieto

* IE Juan José Nieto - Sede El Educador

* IE San Francisco de Asís - Sede Membrillal

* IE José Maria Córdoba de Pasacaballos - Sede Bajos de San José

* IE Bertha Gedeón de Baladi

* IE Ternera.