Yoshan Valois marca su primer gol con Lanús: victoria en el clásico ante Banfield

El colombiano Yoshan Valois vivió una noche inolvidable en el fútbol argentino. En el clásico del sur entre Lanús y Banfield , el delantero de 21 años anotó su primer gol con el equipo granate y lo hizo en el momento más indicado: para darle la victoria a su equipo en un duelo cargado de historia y tensión.

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El compromiso, disputado el lunes 13 de abril por la jornada 14 del campeonato argentino, terminó 1-0 a favor de Lanús, con el sello colombiano como protagonista absoluto. Más allá del resultado, el tanto significó mucho más: fue el debut goleador de Valois desde su llegada al club en marzo de 2026 , procedente del Deportivo Pasto , y un paso firme en su proceso de adaptación.

El gol llegó tras una jugada por la banda derecha. Lanús construyó el ataque con paciencia, enviando un centro preciso al área donde Valois ya se perfilaba. El delantero leyó bien la trayectoria, se elevó con potencia y conectó un cabezazo certero que terminó en el fondo de la red, desatando la euforia en las tribunas.

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Vea el gol del Colombiano que le da la victoria al “Granate”

Un centro medido, un salto impecable y un cabezazo letal que definió el clásico.

El impacto fue inmediato. No solo significó su primer grito en el fútbol argentino tras cinco partidos y 135 minutos acumulados, sino que además permitió a Lanús cortar una racha adversa: el equipo no lograba vencer a Banfield como local desde hacía nueve años.

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Así, Valois no solo abrió su cuenta personal, sino que también escribió su nombre en una noche especial para el club, en uno de esos partidos que quedan marcados en la memoria de los hinchas.