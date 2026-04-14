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“Es una tierra muy petrista”: Paloma Valencia cuenta por qué no hace política en el Cauca

La candidata a la presidencia ganadora de la Gran Consulta estuvo en Dos Puntos de Caracol Radio hablando sobre su experiencia de hacer política a lo largo de su carrera y durante la actual campaña en el departamento del Cauca, de donde es originaria.

Valencia denunció la existencia de vallas de Iván Cepeda que estarían empleando el rostro del presidente Gustavo Petro, en una presunta participación en política del mandatario.

Además, aseguró que ha encontrado constantes dificultades para la participación democrática en el departamento.

“Esa es una tierra muy petrista, porque allá el odio de clases lo sembraron hace mucho tiempo y ya van aplicando políticas de odio durante muchísimas generaciones. Yo casi política en el Cauca no he hecho, porque nunca ha habido condiciones para que un uribista pueda hacer política allá”, señaló.

En desarrollo.

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