Vehículo volcado sobre la calle 63 genera afectación a la movilidad: ¿qué pasó?

Este martes, 14 de abril, se registró un accidente de tránsito entre un vehículo particular y un taxi. El hecho ocurrió exactamente en la Av. Mutis (calle 63) con Carrera 26, sentido oriente - occidente. El choque fue tan fuerte que el carro particular se volcó en plena vía.

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El siniestro vial ocurrió frente al colegio Nuestra Señora del Pilar. Debido a la gravedad del accidente, se tuvo que cerrar un carril y hay bastante congestión vial por la calle 63, especialmente antes de cruzar el puente de la NQS. Hasta el momento no se sabe si alguno de los vehículos iba con exceso de velocidad.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, hasta el momento no hay personas lesionadas y ya está una ambulancia en el punto del accidente. Se recomienda tomar como rutas alternas la calle 68 y la calle 53. Las autoridades trabajan para levantar el vehículo lo antes posible.

Más de 160 personas han muerto por accidentes viales en Bogotá

En los últimos días, la Secretaría Distrital de Movilidad envío una alerta por la alta siniestralidad vial en la capital del país. De acuerdo con los datos de la entidad, entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026, 162 personas han perdido la vida en las vías, lo que significa un incremento del 13 %, es decir, 18 personas más que en el mismo período de 2025.

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Los actores viales más afectados por esta situación son los motociclistas, quienes están involucrados en un 44%. Seguidos están los peatones (38%), ciclistas (14%) y usuarios de vehículos de cuatro o más ruedas (4%). En el caso de los peatones, el 58% de las víctimas fatales se concentran en adultos mayores, lo que evidencia su vulnerabilidad.

Los martes y miércoles concentran la mayor cantidad de fatalidades y el 15% de las muertes ocurren entre las 10:00 p.m. y la medianoche. La avenida NQS, entre calles 1 y 68, es uno de los tramos más críticos en el año con un registro de 13 fallecimientos por siniestros viales.