Secretario de Seguridad de Bogotá propone cambiar el sistema de placas de vehículos

Bogotá D.C

Es muy común ver en Bogotá que las placas de algún vehículos están borrosas, levantadas o no tienen. Esto más allá de un descuido es una metodología de los delincuentes para escapar de las autoridades.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, advirtió sobre estas fallas en el sistema de marcación de vehículos, a propósito de la captura de los cuatro responsables del secuestro y asesinato del profesor Neill Felipe Cubides, que utilizaron marcación falsa en los vehículos.

“El sistema de placas, hoy en día, no ejerce mayor seguridad. El plaqueteo de motos y de automóviles representa un riesgo y es importante hacer un llamado de atención porque creo que es necesario reflexionar sobre cambiar el sistema de plaqueo”, aseguró el secretario.

Asimismo, hizo un llamado para fortalecer la respuesta y el tratamiento frente a delitos recurrentes.

“La forma como hoy se enfrentan otros delitos , cómo están siendo atendidos por la justicia, están demostrando que no solo no son efectivos, sino que nos están amparando carreras y comportamientos que terminan en crímenes de extrema violencia”, señaló Restrepo.

Delitos como el robo y la violencia intrafamiliar, entre otros, cuando no se combaten, según el secretario, terminan ejerciendo otros comportamientos más graves.

Desde la Secretaría de Seguridad hacen un llamado a la ciudadanía a alertar a las autoridades en caso de que de que un vehículo esté circulando sin placas en la ciudad.