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14 abr 2026 Actualizado 18:02

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Soldado muere en accidente de tránsito en vía del Huila

El soldado se movilizaba junto a su compañero en una moto, tras el impacto con un vehículo falleció.

Soldado muere en accidente de transito en vía del Huila.(Foto: Getty)

Soldado muere en accidente de transito en vía del Huila. (Foto: Getty)

Soldado muere en accidente de transito en vía del Huila.(Foto: Getty)

Sara Carolina Rojas Bueno

Un soldado del Ejército Nacional murió en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del martes 14 de abril del 2026 en la vía que comunica a los municipios de El Agrado y Garzón, en el departamento del Huila.

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El hecho se registro a las 4:30 am cuando dos uniformado del Batallon Especial Energético y Vial N.º 12 se movilizaba en una moto y se estrellaron contra un vehiculo particular.

Tras el impacto, los militares fueron trasladados a un centro asistencial, pero debido a las heridas y a los esfuerzos del personal medico, falleció el soldado Luis Manuel Jaramillo Morelo. Asimismo, en el mismo accidente su acompañante resulto herido se trata de un suboficial quien permanece bajo observacion médica.

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El Comando de la Novena Brigada confirmo el fallecimiento del soldado y expresó sus condolencias a los familiares del uniformado. Asimismo, la institución comunico que colabora con las autoridades para esclarecer las causas del accidente.

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