Ejército Nacional halló con vida a hombre reportado como desaparecido en zona rural de Socha

En una hondonada y con múltiples golpes: así fue encontrado el hombre desaparecido en la vereda Guaita de Socha

Socha

Gracias a un operativo de búsqueda adelantado por tropas de la Primera Brigada del Ejército Nacional, fue ubicado con vida un hombre que había sido reportado como desaparecido en zona rural del municipio de Socha, Boyacá. El hallazgo se produjo en la vereda Guaita, luego de varias horas de labores desplegadas durante la noche y la mañana del 6 de abril.

El coronel Holman Gerardo Vargas, comandante de la Primera Brigada, explicó que la operación fue desarrollada por uniformados del Grupo de Caballería Mediano N.° 1 General José Miguel Silva Plazas, quienes iniciaron la búsqueda tras conocer el reporte de desaparición y recibir información de los familiares sobre los posibles sectores donde podría encontrarse el ciudadano.

“Mediante intensas labores de búsqueda realizadas durante la noche y parte de la mañana logramos la ubicación de una persona que había sido reportada como desaparecida”, señaló el oficial, quien indicó que el hombre fue encontrado en una hondonada y presentaba algunos golpes, al parecer producto de una caída.

La persona rescatada fue identificada como William Darío Mesa, de 42 años y residente del sector. Según el coronel Vargas, un socorrista de combate del Ejército le brindó atención inmediata en el lugar, prestándole los primeros auxilios mientras se coordinaba la llegada de organismos de emergencia.

Posteriormente, el Ejército estableció contacto con las autoridades municipales, la Inspección de Policía y el Cuerpo de Bomberos, entidades que apoyaron el traslado del ciudadano a un centro hospitalario para su valoración médica y recuperación.

“Seguimos trabajando en pro de la seguridad y la integridad de nuestro departamento”, afirmó el coronel Holman Gerardo Vargas, al reiterar el compromiso de la Primera Brigada con la atención de situaciones que requieran la intervención de la Fuerza Pública en Boyacá.