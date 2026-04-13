Ejército frustró una nueva acción terrorista de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca

Corinto, Cauca

En operaciones militares en el norte del Cauca, tropas del Ejército Nacional frustraron una nueva acción terrorista tras ubicar y destruir dos artefactos explosivos improvisados en zona rural de este municipio.

De acuerdo con la Tercera División del Ejército Nacional, soldados del Batallón de Operaciones Terrestres n.° 12 de la Brigada 29 hallaron los elementos en las veredas El Barranco y Miravalle, instalados por el grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos.

Según las autoridades, la oportuna intervención evitó posibles afectaciones a la población civil y a la Fuerza Pública, además de debilitar las capacidades de esta estructura ilegal en el norte del Cauca.

Este resultado se suma a la desactivación de una motocicleta cargada con explosivos de alto poder en el corregimiento de El Plateado, en el sur del Cauca, donde tropas del Ejército y unidades de la Policía evitaron un atentado contra civiles y uniformados.

Las autoridades reiteraron que la rápida ubicación y destrucción de estos artefactos evitó una posible acción terrorista que habría puesto en riesgo a comunidades de la zona rural de Corinto.

El Ejército aseguró que continuará adelantando operaciones en el norte del Cauca para neutralizar este tipo de amenazas y garantizar la seguridad de la población civil y la Fuerza Pública.