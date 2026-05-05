Policía asegura que exgobernador Juan Carlos Abadía, no está detenido en ninguna de sus sedes. Foto: Colprensa( Thot )

La Policía Nacional aseguró que no es cierto lo denunciado por la Red de Veedurías de Colombia, que señalaba que el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, estaría operando desde una de sus sedes institucionales, y solicitó la rectificación de esa información.

A través de un pronunciamiento oficial, la Dirección de Educación Policial aseguró que “es falsa la información divulgada recientemente” y precisó que “ninguna de sus sedes multicampus alberga ni ha albergado al exgobernador mencionado”.

En ese mismo documento, la institución fue enfática en señalar que “no existe ni ha existido reclusión del exgobernador Juan Carlos Abadía en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, ubicada en Manizales”, desmintiendo el eje central de la denuncia.

La Policía advirtió además que este tipo de publicaciones “carecen de verificación, generan desinformación y afectan el buen nombre institucional”, y señaló que también se ve comprometida la reputación de funcionarios mencionados.

La reacción de la Policía se produce luego de que la Red de Veedurías publicara en su cuenta oficial un señalamiento en el que cuestiona: “¿Estaría Juan Carlos Abadía, el condenado exgobernador del Valle, delinquiendo desde la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez (ESAGU)?”.

En esa misma publicación, la organización aseguró que, “conforme a denuncias recibidas, Abadía estaría exigiendo direccionamiento de contratos estatales, nombramientos burocráticos y favorecimiento de terceros”, así como “intervención en decisiones administrativas y alineamiento político con intereses particulares”.

Incluso, indicó que estas presuntas actuaciones se darían “a través de llamadas desde un abonado reportado”, mediante el cual el exmandatario se comunicaría con emisarios, mencionando nombres de funcionarios y particulares que, según esa versión, estarían involucrados.