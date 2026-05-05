Nos obliga a reflexionar sobre la salud mental: MinDefensa tras muerte de subteniente en Providencia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró en Caracol Radio que el caso de la subteniente encontrada sin vida en la estación de Policía de Providencia “nos obliga a reflexionar sobre la salud mental de nuestros hombres y mujeres”.

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“Es un hecho que lamentamos profundamente”, dijo el jefe de la cartera de Defensa al referirse a la muerte de la oficial.

El ministro insistió en que, por ahora, no hay conclusiones sobre lo ocurrido dentro de la estación.

“No podemos anticipar hipótesis. Lo que corresponde es que las autoridades competentes determinen qué fue lo que sucedió”, afirmó.

Sánchez indicó que ya se activaron los protocolos para esclarecer el caso.

“Se están recopilando todos los elementos materiales probatorios para establecer si hubo o no responsabilidad de terceros”, agregó.

Finalmente, reiteró que el proceso se adelantará con transparencia. “Es un caso que debe esclarecerse con total transparencia”, concluyó.

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