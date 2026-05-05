Capturaron a ‘El Mono’, uno de los responsables del atentado en vía Panamericana que dejó 20 muertos

Atentado en la vía Panamericana, en Cauca, el 25 de abril de 2026. Foto: Getty Images. / Vizzor Image

Tropas del Ejército capturaron a alias ‘El Mono’, presunto integrante de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, y a quien las autoridades señalan como responsable del atentado terrorista en la vía Panamericana, en zona rural de Cajibío, Cauca, que dejó 20 personas muertas el pasado 25 de abril.

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De acuerdo con información de las Fuerzas Militares, alias ‘El Mono’ tendría un rol clave dentro del Bloque Occidental ‘Jacobo Arenas’, donde se desempeñaba como cabecilla de finanzas y además sería hombre de confianza de alias ‘Marlon’, uno de los principales jefes de esa estructura criminal en el suroccidente del país.

Según inteligencia militar, este hombre no solo estaría detrás de la planeación y ejecución del ataque en Cajibío, sino que además era el encargado de coordinar la adquisición de drones y material de guerra utilizado en atentados contra la fuerza pública y la población civil en esa región del país.

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Las autoridades indicaron que alias ‘El Mono’ tendría una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, en medio de investigaciones relacionadas con actividades criminales vinculadas a esta organización armada ilegal.