“Señalar el delito no es amenazar es prevenir”: Petro reitera advertencia a alcaldes por predial

No paran los enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y los alcaldes del país, por el incremento en el impuesto predial. Tanto así que el mandatario aseguró que los que no cumplan su orden de bajar la tasa del impuesto a los propietarios rurales y urbanos, y a la población pobre y trabajadora, los retirará de su cargo y hasta la cárcel los enviará.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Federación Nacional de Departamentos, rechazaron las advertencias del presidente Petro contra las alcaldes y señalaron que: “Ningún mandatario territorial puede ser objeto de amenazas políticas”.

Frente a esto, el alto mandatario respondió que “señalar el delito no es amenazar es prevenir”.

Aclaró que el alcalde que engaña a su pueblo en época electoral, porque no ha cumplido con el trabajo de readecuación de las tasas del impuesto predial de acuerdo a la condición económica de los propietarios, está incurriendo en el delito de prevaricato.

¿Cuál es la advertencia del presidente?

En medio del consejo de ministros que presidió desde Ipiales, Nariño, el presidente advirtió a los alcaldes y gobernadores, que podría llevarlos a la cárcel ante los elevados porcentajes en el aumento del impuesto predial.

Esto tras ratificar en que no dejará que el paro campesino afecte el transporte de alimentos en el país.