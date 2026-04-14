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14 abr 2026 Actualizado 00:58

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Política

Petro asegura que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, está “entregándole la frontera a la mafia”

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images/ Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images/ Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Jose Luis Torales/NurPhoto via Getty Images/ Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images

Lina María Vegavegacabravegacabra

En un consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro desde Ipiales, Nariño, el mandatario arremetió contra su homólogo peruano, Daniel Noboa.

Para Petro, “lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia”.

Además, el mandatario señaló que estos hechos logran que la frontera “caiga en manos de la mafia”, un hecho que, asegura, no será permitido por su Gobierno.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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