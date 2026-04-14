Petro asegura que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, está “entregándole la frontera a la mafia”

En un consejo de ministros liderado por el presidente Gustavo Petro desde Ipiales, Nariño, el mandatario arremetió contra su homólogo peruano, Daniel Noboa.

Para Petro, “lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia”.

Además, el mandatario señaló que estos hechos logran que la frontera “caiga en manos de la mafia”, un hecho que, asegura, no será permitido por su Gobierno.

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