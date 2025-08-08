Contingencia por obras en la morgue, cuerpos serán procesados en Pereira pero reclamación en Armenia

Armenia

En el Quindío sigue la alerta sanitaria por la situación de la morgue departamental, la Procuraduría General de la Nación elevó una función preventiva para evitar una emergencia sanitaria

En cumplimiento de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación alertó que la morgue de Calarcá, Quindío, que atiende a todos los municipios del departamento, no tiene la capacidad suficiente para atender una emergencia que involucre más de tres cuerpos, como se evidenció tras su cierre el pasado 16 de julio tras inspección realizada por la Secretaría de Salud.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío y la Procuraduría Delegada Ambiental y Agraria hizo un llamado a las autoridades del orden nacional, especialmente a Medicina Legal, para que le presten atención a la problemática y articulen esfuerzos con otras entidades para encontrar soluciones y evitar que las consecuencias sean peores frente a otro tipo de eventualidades.

El secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez fue claro en manifestaron luego de evaluar varias posibilidades para tener temporalmente un sitio adecuado para hacer todo el proceso de necropsias forenses y medico legales ninguno de los espacios cumple con las especificaciones sanitarias ni técnicas

Y agregó “Se analizaron casos en Tebaida, Montenegro, Circasia y Armenia, pero desafortunadamente pues estos espacios no cumplen con las especificaciones o para frío o condiciones sanitarias o de condiciones técnicas para la generación de este tipo de tanatopraxia (técnicas utilizadas para preparar, conservar y restaurar el cuerpo de una persona fallecida)”.

Por esta razón el funcionario indicó que como plan de contingencia por parte de Medicina Legal mientras dure el proceso de adecuaciones en el municipio de Calarcá, es que los cuerpos sean procesados en Pereira, pero la reclamación de los cuerpos sea en Armenia.

El funcionario manifestó que estos compromisos y una serie de aportes que van a dar varios municipios para la recuperación rápida de la morgue en el municipio de Calarcá y el seguimiento permanente a este proceso.