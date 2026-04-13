Cerro Porteño vs Junior: ¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido de Copa Libertadores?

Junior de Barranquilla afrontará su segundo compromiso en la fase de grupos de la Copa Libertadores en territorio paraguayo, con la confianza en alto tras su reciente victoria 3-0 frente a Águilas Doradas por la Liga Colombiana. El Tiburón llega con buenas sensaciones y con la intención de sumar puntos importantes fuera de casa.

El empate conseguido en la primera jornada ante Palmeiras dejó un balance positivo, teniendo en cuenta la jerarquía del rival, uno de los equipos más fuertes tanto en Brasil como en el continente. Además, el vigente campeón del fútbol colombiano ha mostrado regularidad en sus resultados recientes, ya que en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones ganó 3, empató 1 y perdió 1, lo que refleja un rendimiento estable en este inicio de temporada.

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Por su parte, Cerro Porteño no tuvo el mejor arranque en la competencia continental, tras caer 1-0 frente a Sporting Cristal en la primera fecha. Este resultado lo dejó en la última posición del Grupo F, siendo el único equipo que no sumó puntos en esa jornada. Sin embargo, el conjunto paraguayo buscará revertir esa situación aprovechando su localía.

A pesar de su irregular presente, Cerro Porteño ha demostrado ser fuerte en su liga local, ubicándose en la segunda posición de la tabla y destacándose como uno de los mejores equipos en condición de local, con un registro de 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas en 8 partidos.

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¿Cuándo se juega el partido?

Este partido entre Cerro Porteño y Junior se llevará a cabo en el estadio General Pablo Rojas en la ciudad de Asunción, Paraguay. El balón rodará a partir de las 5:00 P.M. hora Colombia y usted podrá seguir la transmisión a través del portal web de Caracol Radio.

Se registran ocho enfrentamientos entre el Ciclón y el Tiburon, en los que sobresalen las cuatro victorias del conjunto colombiano, frente a dos del equipo Paraguayo y dos empates.