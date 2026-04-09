Protestas por exagerado incremento de impuesto predial: IGAC responde que no puede subir más de 50%

Protestas en La Calera por el incremento del precio del impuesto predial por el avalúo catastral. Crédito: Caracol / Alejandra Uribe

“Catastro sí, pero no así”, son algunas de las arengas que cantan los afectados por incrementos del impuesto predial, que, aseguran, les subió el precio hasta en un 700%.

De hecho, hay 580 municipios que tienen que pagar el rezago de la actualización catastro y se podrían ver impactados por el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo.

Al respecto, Gustavo Marulanda Morales, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad que define el avalúo catastral, se pronunció sobre las manifestaciones que se han presentado en La Calera, y también en otras regiones del país.

El funcionario señaló que quien determina, liquida y define las tarifas, descuento y plazos para el pago son las administraciones municipales, los alcaldes y sus concejos municipales en los estatutos tributarios.

No obstante, aseveró que hay una serie de elementos que protegen a los contribuyentes de este tipo de subida.

“Hay una serie de normas que hoy protegen precisamente a los ciudadanos para que los incrementos no sean tan elevados y se den unos procesos de gradualidad en el pago del impuesto”, afirmó.

Pero el funcionario aseveró que esta entidad define cuánto vale un predio y no el valor comercial, que es el 60 % de ese valor como máximo, y de ahí en adelante es la Alcaldía quien define la aplicación de la ley.

“Si usted me dice que hay incrementos del 600 %, del 700 &, del 800 % por 1000% en el avalúo catastral, eso puede ser cierto porque teníamos predios donde teníamos grandes extensiones de tierra que estaban valoradas ahí en, óigase bien, no estoy exagerando en $ 138 pesos, $ 1000 pesos, y obviamente se están transando en 2, 3 o 5 millones de pesos”, afirmó.

Hay que recordar que el país lleva en promedio 16 años sin que se actualicen en muchos de los municipios y que tras la expedición de una resolución del Gobierno con un ajuste de los valores.

¿Cuál es el tope máximo que le deben cobrar?

El director aseveró que si es un predio de menos de 100 hectáreas, que son el 98 % de los predios de este país, el incremento del avalúo no puede ser superior al 50%, pero si es de más de 100 hectáreas, donde hay alrededor de 28.000 predios, no deben pagar más del 100 %.

En este sentido afirmó que “si el ciudadano tiene alguna duda, queja, reclamación sobre el valor que se le dio al inmueble, viene el IGAC, pero si ya el tema es que está pagando, el 600 %, el 700 %, el 800 %, por encima de lo que pagó el año inmediatamente anterior, en ese caso en particular está mal”.

Eso sí hay algunas excepciones. Por ejemplo, si era un lote y construyó un edificio, pues allí no no aplica ese límite, simplemente entra el valor liquidado a pagar, o si era un predio que estaba siendo utilizado en habitacional y ahora es comercio, industria dotacional, colegio, etcétera.

En este sentido afirmó que “el 93 % de los predios de este país no deberían estar creciendo en el pago del impuesto predial, más de $ 100.000 o $ 200.000 pesos en el bolsillo del contribuyente”, aseveró.