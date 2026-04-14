Capturan a presunto responsable de delitos sexuales y extorsivos en Bogotá

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus del Ejército Nacional, tropas del Gaula Militar de la Brigada 13, lograron la captura de un hombre mediante orden judicial en Bogotá.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Nicolás de Federmán, por los delitos de acceso carnal violento y constreñimiento con fines extorsivos.

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De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el capturado presuntamente utilizaba su rol como docente de la Universidad Nacional para acceder a sus víctimas y posteriormente, mediante la modalidad de sexting, ejercer presiones, con el fin de exigir dinero y favores de carácter sexual.