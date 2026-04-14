Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 abr 2026 Actualizado 18:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Capturan a presunto responsable de delitos sexuales y extorsivos en Bogotá

El hombre aprovechando su papel como docente de la Universidad Nacional intimidaba a las mujeres.

Capturado en el barrio Nicolás de Federman.

Capturado en el barrio Nicolás de Federman.

Capturado en el barrio Nicolás de Federman.

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus del Ejército Nacional, tropas del Gaula Militar de la Brigada 13, lograron la captura de un hombre mediante orden judicial en Bogotá.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Nicolás de Federmán, por los delitos de acceso carnal violento y constreñimiento con fines extorsivos.

Puede leer: Capturan a presunto abusador sexual de un joven en condición de discapacidad en Girardot

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, el capturado presuntamente utilizaba su rol como docente de la Universidad Nacional para acceder a sus víctimas y posteriormente, mediante la modalidad de sexting, ejercer presiones, con el fin de exigir dinero y favores de carácter sexual.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir