“No voy a traicionar a Uribe; yo me voy a morir uribista”: Paloma Valencia

Este jueves, 9 de abril, la candidata presidencial Paloma Valencia habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, y se refirió, entre otras cosas, a su ideología uribista en el marco de las elecciones de este año rumbo a la Casa de Nariño.

Y es que el tema salió luego de que se puso sobre la mesa la posible inquietud que habría en un sector colombiano de su fuerte relación con el expresidente Álvaro Uribe y su ideología política, a lo que la candidata Valencia respondió siendo enfática en que siempre será uribista.

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“Voy a morir uribista”

Así, Valencia aseguró en su primera intervención: “Lo primero es que yo voy a ser uribista siempre y yo me voy a morir uribista ”, resaltó.

Y es que, según dijo, no se puede “volver una persona distinta para campaña, porque eso es como engañar a los electores”.

“Uno tiene que ser quien uno es, y que la gente sepa quién es uno, cómo piensa uno. Creo que ser Paloma, la de siempre, es muy bueno, porque la gente puede saber cómo me he comportado”, agregó.

“Ni voy a traicionar Uribe, ni voy a dejar de ser uribista para gustarle a unos o a otros”

Según la candidata, diferentes sectores en Colombia la han posicionado en dos frentes: “En un lado dicen: ‘A Paloma la manda Uribe’, y los otros dicen: ‘Paloma va a traicionar Uribe’ (...) Yo ni voy a traicionar Uribe, ni voy a dejar de ser uribista para gustarle a unos o a otros . Yo lo que quiero es que construyamos como cada uno es.

Y es que para Valencia “en un país no puede ser que las únicas posibilidades de alianza es que usted tenga que ser exactamente como yo lo quiero. Cuando uno está en cualquier relación que uno tiene con otra persona, uno la tiene que aceptar como la persona es. Y la persona viene con cosas que a usted le gustan, con cosas que no le gustan, con cosas que le mejoraría”.

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“Eso es como un plato de comida en un restaurante. Usted no se mete a la cocina a decirle al chef, ‘es que no me parece que usted le ponga cebolla a esto, porque a mí no me gusta la cebolla’. No, el plato de cocina es como es y usted verá si se lo come o no o si deja la cebolla al ladito”, apuntó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Álvaro Uribe, Iván Cepeda y elecciones presidenciales: los temas de Paloma Valencia. 00:00:00 28:28 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

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