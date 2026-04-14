Muere joven tras recibir un disparo en medio de un violento robo en Engativá

El pasado fin de semana, en la localidad de Engativá, hombres armados entraron hasta un establecimiento comercial para hurtar a las personas se que se encontraban allí y el dinero producto de las ventas.

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En medio de los hechos, los delincuentes accionaron un arma de fuego contra un joven de 19 años, que falleció en las últimas horas.

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De acuerdo con allegados, Luis Arturo Martínez Monrroy había llegado hace dos meses procedente del departamento de Bolívar a buscar nuevas oportunidades en Bogotá.

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Por estos hechos, la comunidad de la localidad de Engativá convocó a una velatón y manifestó sobre la calle 80, exigiendo mayor seguridad en la zona debido a los múltiples hechos violentos