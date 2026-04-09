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09 abr 2026 Actualizado 19:12

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Bogotá

¿Cómo están las cifras de robo a comercio en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad en lo corrido de 2026 las cifras están a la baja con -65,5 %

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad en lo corrido de este 2026 con corte al 4 de abril, el robo a comercios en Bogotá presenta una significativa reducción del 65,5 %, es decir, 1.768 comerciantes menos afectados, de acuerdo con las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo.

“Nunca hemos dicho que Bogotá es una ciudad donde no pasan delitos. No existe una ciudad en el mundo donde no ocurran hechos de crimen o violencia. Nuestro compromiso es reducirlos y cambiar las condiciones que los generan. Por eso, con la Policía y las demás autoridades trabajamos día y noche, en la implementación de estrategias y acciones que ayuden a prevenir situaciones delictivas”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

La disminución de este delito integra acciones preventivas y operativas en sectores comerciales priorizados, enmarcadas en las estrategias del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ), como Distritos Seguros, Lucha contra el Crimen, Control Urbano y Cooperación Ciudadana. Con esto, las autoridades han incrementado su presencia en zonas de alta afluencia y han fortalecido la articulación con comerciantes y residentes.

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Capturas por robo a establecimientos

En lo corrido de 2026, la Policía ha realizado 840 capturas como parte de la ofensiva contra el hurto a comercio en Bogotá. Recientemente, fue capturado un delincuente que intentó robar dentro de un establecimiento comercial en la localidad de Antonio Nariño.

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De igual forma, a finales de enero, uniformados del CAI San Diego capturaron en flagrancia a nueve personas extranjeras señaladas de participar en el robo a un supermercado. La reacción de las zonas de atención permitió interceptar a varios de los implicados cuando intentaban huir del establecimiento.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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