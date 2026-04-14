Millonarios, con bajas, busca primer triunfo en grupos de Sudamericana: Rival, hora y cómo seguir

Millonarios en su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana / Millonarios FC.

Millonarios se enfrenta a Boston River en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en juego válido por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Los azules se quieren sacudir de lo que fue su mal debut en esta instancia del certamen, además de lo que han sido sus últimos compromisos, registrando cuatro partidos sin victorias entre Liga y certamen internacional.

El equipo del argentino Fabian Bustos se estrenó con una decepcionante derrota 2-0 ante O’Higgins en Rancagua. Los goles del equipo de casa fueron obra de Arnaldo Castillo Benega y Francisco González.

Millonarios, con bajas para su segundo partido

Durante el encuentro disputado en el estadio El Teniente, los azules sufrieron la expulsión del defensa Jorge Arias, quien deberá pagar una fecha de sanción ante Boston River.

De igual manera, Bustos tendrá otra baja sensible en la zona defensiva, puesto que en el clásico bogotano ante Santa Fe, partido que terminó empatado 1-1, Andrés Llinás sufrió una lesión muscular, perdiéndose al menos el compromiso de esta semana.

¿Cuándo y cómo seguir el partido?

El partido Millonarios Vs. Boston River se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín este miércoles 15 de abril, a partir de las 9:00PM. El juego contará con la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y su minuto a minuto podrá seguirse a través de la página web de Caracol Deportes.