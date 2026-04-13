Liverpool vs. PSG por la Champions League: ¿Cómo y dónde ver?

Liverpool recibirá al PSG en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en Anfield, a las 2 de la tarde, hora colombiana. Los actuales campeones del torneo llegan al encuentro con dos goles de ventaja sobre su rival.

En el primer partido de la llave, el equipo francés marcó por medio de Desiré Doué al minuto 10 y Khvicha Kvaratskhelia que anotó al minuto 64 del partido. Con esto, la escuadra de Luis Enrique se llevó una gran ventaja para la definición en Inglaterra.

Sin embargo, el entrenador no se confía de lo que pueda pasar en el encuentro de vuelta, “es un partido trampa. En el fútbol todo puede cambiar muy rápido y puedes recibir un gol enseguida”.

Y añadió, “puede parecer que fuimos muy superiores, pero eso no garantiza nada. Hay que cuidar cada detalle”. Aún así, también expresó que el equipo está motivado por jugar en una cancha como la de Anfield.

Por su parte, el técnico de Liverpool, Arne Slot, dijo, “sabemos que necesitamos un rendimiento excepcional para pasar a la siguiente ronda, pero eso es completamente normal cuando te enfrentas a los campeones de Europa”.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es Liverpool vs. PSG?

El partido entre el Liverpool y el PSG será este martes 14 de abril a las 2 de la tarde en el estadio de Anfield en Liverpool, Inglaterra.

¿Cómo ver el Liverpool vs. PSG?

El partido entre Liverpool y PSG se podrá ver por la señal de ESPN y su plataforma digital Disney+. También podrá seguir el minuto a minuto por caracol.com.co y la transmisión por el Fenómeno del Fútbol por Caracol Radio.

Alineaciones probables

Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembélé y Kvaratskhelia.