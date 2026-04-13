Atlético de Madrid vs Barcelona: ¿Cuándo y dónde ver el partido de cuartos en Champions League?

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentarán nuevamente en un duelo decisivo por los cuartos de final de la Champions League, en lo que será su quinto enfrentamiento en lo que va del año. El historial reciente está completamente parejo, con 2 victorias para cada equipo, lo que anticipa una serie muy reñida en la lucha por un cupo a semifinales.

El conjunto dirigido por Diego Simeone llega a este compromiso tras caer 2-1 ante el Sevilla en la jornada más reciente de LaLiga, resultado que lo deja en una situación comprometida en la tabla, ocupando la cuarta posición con 57 puntos y bajo presión en la pelea por los puestos de Champions. A pesar de ese tropiezo, el Colchonero confía en hacerse fuerte en este duelo clave para avanzar de ronda.

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Por su parte, el equipo de Hansi Flick llega con mejores sensaciones tras golear 4-1 al Espanyol en LaLiga, consolidándose como líder del campeonato con una ventaja de 9 puntos sobre el Real Madrid.

Sin embargo, el reto en Europa es mayor: tras caer en el partido de ida, el Barcelona está obligado a ganar por al menos 2 goles de diferencia para forzar la prórroga y seguir con vida en la competición.

Aunque su presente es positivo, las estadísticas recientes en competiciones europeas no juegan del todo a su favor. El Barcelona solo ha ganado 2 de sus últimos 5 partidos en torneos continentales en donde empató 2 y perdió 1, y además carga con un historial preocupante: ha sido eliminado en 6 de sus últimos 9 cruces de cuartos de final en la Champions League.

A esto se suma otro dato negativo, ya que no ha logrado remontar ninguna de las 6 eliminatorias europeas en las que perdió el partido de ida en casa.

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¿Cuándo se juega el partido?

El compromiso se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en la ciudad de Madrid España. El balón rodará a partir de las 2:00 p.m. hora Colombia y usted podrá seguir la transmisión a través del portal web de Caracol Radio.