¿Juan Manuel Rengifo está para la Selección Colombia? Gustavo Puerta respondió

Gustavo Puerta habló para AS Radio y Caracol Deportes sobre su actualidad en el Racing de Santander de España. El volante colombiano ha sido uno de los mejores jugadores de su equipo y están muy cerca de conseguir el objetivo de ascender a la primera división de este país. Además, el futbolista vallecaucano es considerado por mucho un fijo en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial.

Puerta se refirió, entretanto, a la competencia en la segunda división de España, la importancia de haber pasado por ligas como la de Alemania y la segunda de Inglaterra, así como lo que dejó la doble fecha FIFA para la Selección Colombia en la que hubo derrota contra Croacia y Francia.

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La diferencia con las otras ligas en las que ha estado

“Ya que tuve el privilegio de jugar también en la Bundesliga y en el Championship, creo que acá se juega mejor que en Championship, los equipos arriesgan un poco más con el balón, intentan salir desde atrás jugando, equipos que van en la última posición le compiten de igual a igual al primero. Es una liga que va en ascenso, los partidos son más difíciles, todos arriesgan, siempre tratan de proponer y eso es importante”.

¿Llegó a Racing de Santander con la mira en el Mundial?

“Yo sabía la importancia que era el sumar, el ser importante en un equipo esta temporada, para así estar un poco más cerca del Mundial, de tener más chances, y desde ahí surge la decisión de cambiar de club, de buscar un club donde tuviera muchos minutos, y al final se da la chance de poder venir acá a Racing, un equipo que se armó para subirm, para pelar, y la verdad le doy gracias a Dios por haberme puesto en este club y creo que fue un paso importante en mi carrera y estoy sacando mi mejor versión, a pocos partidos de conseguir el objetivo de estar en el Mundial”.

Lo que ha aprendido en Europa

“En Europa he aprendido no solamente con el balón, sino tácticamente. El pasar de los partidos, de poder estar en el Leverkusen, pude aprender mucho del tema táctico, y cuando uno viene de Sudamérica es un poco más desorganizado, el paso por la Championship, donde es un juego más directo, que tienes que estar atento a todos los momentos del partido”.

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La Selección Colombia después de la doble fecha FIFA

“La selección está fuerte, firme. No podemos dudar por dos partidos, sabemos la calidad de los dos rivales a los que nos enfrentamos y es bueno que nos pase ahora, para así mejorar y llegar de la mejor manera al Mundial, pero no podemos poner en duda el proceso que lleva muchísimo y a la final se pierden por errores. Tenlo por seguro que la selección está con el ímpetu que vamos a lograr grandes cosas”.

¿Se ve en el Mundial?

“Uno como jugador siempre quiere estar y más para representar al país en un Mundial, pero esto es día tras día, tengo que seguir haciendo las cosas bien y esto va a dar el plus para estar en la lista final. He hecho las cosas bien, pero aun falta mucho”.

¿Qué le dijo Néstor Lorenzo?

“El profe me felicitó por el trabajo hecho, me dijo que siguiera haciendo las cosas bien, que siguiera trabajando, que siguiera sumando la cantidad de minutos que más pueda y ya él y su grupo mirarán todos los partidos y decidirán quién estará en el Mundial. Esto comienza, apenas he arrancado mi proceso en la selección, pero tengo esa hambre y esas ganas de poder seguir sumándole todo lo que pueda en muchos años".

¿Rengifo está para la Selección Colombia?

“He visto resúmenes de Nacional, de Rengifo, que viene haciendo las cosas bien, pero es un chico que viene marcando diferencia en la liga, espero que lo pueda seguir haciendo porque necesitamos ese tipo de jugadores, esos ’10′ en la selección y que pueda próximamente estar en una selección que es lo que él quiere”.