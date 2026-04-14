Intento de sicariato terminó en balacera en Usaquén: seis personas resultaron heridas

En tan solo un día se presentaron dos balaceras en Bogotá: una en la zona del Centro Administrativo Nacional (CAN) sobre la calle 26 y otra en la localidad de Usaquén en la calle 156 con carrera 7H.

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De acuerdo con el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos en Usaquén se presentaron en medio de un intento de homicidio.

“Un sicario se acerca a un hombre, y la víctima también enfrenta al sicario con un arma de fuego e inicia un intercambio de disparos donde lamentablemente salen cuatro personas heridas por este año colateral”, confirmó el general.

En los hechos un menor de edad y tres transeúntes resultaron heridos y se encuentran en un centro asistencial. Así mismo, el sicario y la víctima ingresaron a cirugía debido a la gravedad de sus heridas.

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Por ahora, la Policia Metropolitana destinó un grupo especializado de policía judicial e inteligencia para dar con el paradero del actor intelectual de estos hechos.