Imponen tres días de arresto contra la alcaldesa de Soledad (Atlántico) por desacatar tutela

Justicia

El juez cuarto Civil Municipal de Oralidad de Soledad (Atlántico) ordenó tres días de arresto contra la alcaldesa de ese municipio, Alcira Sandoval, por desacatar un fallo de tutela que le ordenaba proteger los derechos de 77 personas en situación de vulnerabilidad, asentadas, al parecer, ilegalmente en la finca Los Ángeles, ubicada en esa zona del departamento.

En el fallo de primera instancia, de 25 páginas y al que tuvo acceso Caracol Radio, se le impuso una multa de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, $7.003.620.

Se trata de la tutela interpuesta por el abogado Juan Camilo Brito, apoderado de María Cecilia Ospina de Camacho, propietaria de la finca Los Ángeles, en la que solicitó el amparo de los derechos fundamentales de 77 personas, caracterizadas mediante un censo como población vulnerable, que están asentadas, de manera al parecer ilegal, en su predio desde hace varios años.

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En el fallo de tutela del 9 de septiembre de 2025, el juzgado concedió las pretensiones de la accionante y ordenó a la Alcaldía de Soledad que, en un plazo máximo de 10 días (antes del operativo de desalojo), implementara medidas de protección para los habitantes del lugar.

Entre las órdenes que, en su momento, impartió el juzgado se encuentran la asignación de albergues transitorios y/o la entrega de subsidios de arrendamiento, de acuerdo con cada caso.

Incumplimiento

Luego de siete meses, el juez cuarto Civil Municipal de Soledad declaró que la Alcaldía de Soledad no cumplió el fallo de tutela y que los derechos de los residentes en dicho predio tampoco fueron protegidos.

“Como se ha dejado claro en los distintos pronunciamientos por parte de esta judicatura, dentro de este asunto no se encuentra acreditado el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela del 09 de septiembre de 2025, la cual ha sido mencionada en varias oportunidades. Si bien se han detallado acciones desplegadas por una de las secretarías de la entidad, como lo es la Secretaría de Gobierno municipal, no se ha avanzado en la determinación de la medida de protección que deba ser implementada en el marco de la diligencia de desalojo.

La gestión de apoyo y coordinación con otras entidades, así como la búsqueda de recursos para la ejecución de tal diligencia, no han tenido resultados concretos que permitan concluir que la materialización de la orden impartida en la sentencia de tutela se encuentra asegurada, lo cual conllevaría indudablemente a la continuidad en la vulneración de la garantía constitucional amparada en la sentencia, ante la omisión o tardanza por parte de la alcaldía municipal de dar una solución definitiva a la situación de perturbación de la posesión que padece la aquí accionante”, señaló el juez.

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También indicó que, tras contabilizar los términos para el cumplimiento de la tutela, estos se han vencido notoriamente.

“Así mismo, contabilizados los términos desde la fecha del fallo de tutela, el cual —se reitera— fue dictado el 09 de septiembre de 2025 y notificado a las partes a través del correo electrónico institucional de este juzgado en esa misma fecha, tal como se aprecia en el expediente digital de la acción constitucional, y vencido el término con que contaba para dar cumplimiento, han pasado más de siete (07) meses sin que se haya cumplido el fallo de tutela, a pesar de haber sido requerido previamente, como se evidencia en el expediente digital, sin que hasta la fecha se haya acreditado una solución definitiva al respecto”.

Agregó que, evidentemente, la alcaldía incumplió lo ordenado: “Así las cosas, si la parte accionada ha incumplido una orden judicial en el fallo de tutela, la necesaria consecuencia del desacato debe ser la sanción, la cual debe ser efectiva para quien ha seguido obrando sin ajustarse a las prescripciones judiciales”.

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En una decisión de primera instancia, que podrá ser impugnada, el juez consideró que la alcaldesa de Soledad “ha evadido” la aplicación del fallo.

“Desde un principio, la doctora Alcira Paola Sandoval Ibáñez, en su calidad de alcaldesa municipal y/o representante legal de la Alcaldía Municipal de Soledad, Atlántico, ha evadido el cumplimiento de la aludida orden constitucional, y hasta la fecha no se ha dado una solución definitiva a la problemática generada con la orden de tutela”, se lee en el incidente de desacato conocido por Caracol Radio.

El juez también aclaró que el trámite del desacato se surtió en debida forma y que se realizaron las notificaciones requeridas en los tiempos que establece la ley.

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Decisión

“Declarar en desacato a la doctora Alcira Paola Sandoval Ibáñez, en su calidad de alcaldesa municipal y/o representante legal de la Alcaldía Municipal de Soledad, Atlántico, por ser la persona encargada de hacer cumplir el fallo de tutela proferido el 09 de septiembre de 2025, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Imponer a la doctora Alcira Paola Sandoval Ibáñez, en su calidad de alcaldesa municipal y/o representante legal de la Alcaldía Municipal de Soledad, Atlántico, sanción de arresto de tres (03) días y multa de cuatro (04) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha, que consignará a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura, en la cuenta denominada DTN-Multas y Cauciones – Consejo Superior de la Judicatura No. 3-0070-000030-49, código convenio No. 13474, en cualquiera de las oficinas del Banco Agrario de Colombia en el país, dentro del término máximo de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la presente decisión, sin perjuicio de dar cabal cumplimiento a la orden impartida en la sentencia proferida por este despacho el 09 de septiembre de 2025”, ordenó el juez.

Además, la sanción de arresto deberá cumplirla en las instalaciones de la Estación de Policía de Soledad (Atlántico).