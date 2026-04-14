En colaboración con el FBI, se hace allanamientos de dos sótanos dedicados al armamento ilegal

Medellín, Antioquia

En colaboración con autoridades nacionales e internacionales, se logró la ubicación, en la capital antioqueña, de dos sótanos que pertenecían presuntamente a organizaciones criminales y enviar armas a estas.

Dentro de los sótanos se incautaron distintos tipos de armamento ilegal, dentro de estos se encuentran: 3 fusiles Galil, cientos de cartuchos de diferentes calibres y 22 cañones para ametralladora.

Se tiene conocimiento, según la publicación del mandatario en sus redes sociales, se presume que estos sótanos realizaban envíos de armas de fuego al Frente 36 de las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y a estructuras delincuenciales que operan en Antioquia.

En adición, las autoridades revelaron cerca de $190 millones en efectivo, dispositivos móviles y un dron de fabricación americana con capacidad de carga de hasta 10 kilos.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso con la seguridad y justicia en la ciudad. Trabajando de la mano con la Fuerza Pública y demás entidades y autoridades competentes.