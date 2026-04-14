Fuerza Aeroespacial Colombiana entregó ayudas en Puerto Leguízamo como gesto de agradecimiento

Neiva

La solidaridad llegó por aire al municipio de Puerto Leguízamo, donde la Fuerza Aeroespacial Colombiana desarrolló una actividad de asistencia médica y humanitaria como gesto de agradecimiento a la comunidad que ayudó a militares heridos tras el accidente aéreo registrado el pasado 23 de marzo en esta zona del departamento del Putumayo. La misión reunió a más de 200 aliados entre personal médico, voluntarios, instituciones y sector privado.

Para el desarrollo de esta jornada, la Fuerza Aeroespacial movilizó más de 11 toneladas de ayuda humanitaria desde diferentes ciudades del país, permitiendo beneficiar a más de 2.200 personas. Durante dos días se realizaron más de 6.000 atenciones médicas en áreas como medicina general, odontología, pediatría, psicología y nutrición. Además, se entregaron medicamentos, gafas formuladas y prótesis dentales a pacientes que requerían estos servicios especializados.

Como parte de las ayudas sociales, también se distribuyeron mercados, ropa, calzado, bicicletas y herramientas a familias del municipio. De igual manera, se adecuó un aula de cómputo con la entrega de 15 computadores portátiles, con el propósito de fortalecer la educación y el acceso a nuevas oportunidades para niños y jóvenes. La jornada incluyó además el mantenimiento y recuperación de motocicletas utilizadas por habitantes como herramienta de trabajo y medio de transporte.

En el marco de esta misión humanitaria, también se realizaron reconocimientos a ciudadanos que apoyaron labores de emergencia tras el accidente aéreo registrado en la zona. El habitante Yan Trujillo recibió una motocicleta nueva como símbolo de agradecimiento por su valentía al auxiliar a militares heridos. Asimismo, se brindó apoyo a un productor afectado por la emergencia, a quien se le entregaron tanques de almacenamiento, una motobomba y herramientas para la recuperación de su actividad productiva.