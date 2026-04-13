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Mujer huye tras atropellar a motociclista en Sevilla, Valle; la víctima se encuentra en UCI

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana del pasado 5 de abril en la zona urbana de Sevilla, municipio ubicado en Valle del Cauca.

Según dejan en evidencia los videos captados por las cámaras del sector, luego de que la mujer omitiera un ‘pare’, chocó la motocicleta de Norman David Rodríguez Murillo, quien actualmente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de la Sagrada Familia en Tuluá.

Enderson Rodríguez, hermano del motociclista, contó en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, que testigos del suceso habrían indicado que la mujer se encontraba, presuntamente, bajo efectos del alcohol.

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Las imágenes suministradas muestran cómo la responsable, después de haber atropellado a Néstor, retrocede unos centímetros para luego bajarse del carro y tomar su teléfono.

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Mientras las personas auxiliaban al conductor, se ve a la mujer conversando con un hombre que llegó al lugar en moto, aparentemente atendiendo su llamado.

Minutos después, ella se va, dejando abandonado no solo la escena sino a su vehículo. El sujeto con el que estaba conversando también se retira.

Los testigos y la comunidad del municipio habrían logrado identificar a la mujer, quien sería funcionara de la Policía Nacional de Colombia.

Desde la Administración Municipal, el Coordinador de Tránsito Rafael Vargas informó a Caracol Radio que “quien conducía el automóvil omite la señal de ‘pare’ y es allí donde colisiona con un motociclista”.

Confirmó que las evidencias son claras al mostrar que la responsable se fuga y “de acuerdo a las lesiones del motociclista, nuestros agentes hicieron todas las actuaciones de actos urgentes”.

Asimismo aclaró que dejaron el caso en manos de la Fiscalía General de la Nación, quien ya lidera todo el proceso de investigación.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: