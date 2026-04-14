Fiscalía acusa a alcalde de Tunja por entramado contractual para frenar demanda de nulidad

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la celebración de contratos de prestación de servicios. Junto a él fueron vinculados la exdirectora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaría; y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez.

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De acuerdo con la investigación, los implicados habrían coordinado la vinculación del abogado Juan Sebastián Ramírez García —ya judicializado por estos hechos— con el objetivo de que retirara una demanda de nulidad interpuesta contra la elección del mandatario municipal en noviembre de 2023.

La Fiscalía sostiene que esta contratación no respondía a necesidades reales del servicio, sino a intereses particulares.

Los elementos materiales probatorios indican que, en febrero de 2024, se firmó un primer contrato por 19 millones 800 mil pesos que no se ejecutó. Posteriormente, se suscribió un segundo contrato por más de 54 millones de pesos a través de la empresa pública Ecovivienda, cuyo objeto era brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía. El proceso contractual coincidió con el retiro de la acción judicial.

El ente acusador también señaló que el exalcalde habría ejercido presiones sobre el entonces gerente de Ecovivienda para concretar la contratación y emitir documentos que lo desvincularan de responsabilidad. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los investigados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, cargos que deberán enfrentar en el proceso judicial.