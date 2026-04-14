Exmilitares al reconocer la verdad sobre falsos positivos en el Quindío devolvieron medallas

Armenia

Durante audiencia de 19 casos de falsos positivos en el Quindío ante la JEP, exmilitares devolvieron las medallas que les entregaron por reconocimiento de operaciones militares cuando en realidad fueron ejecuciones extrajudiciales.

En el transcurso de tres días, los 68 exmilitares integrantes del batallón Cisneros de la Octava Brigada del Ejército revelaron la verdad sobre los falsos positivos ocurridos entre los años 2006 a 2008 en varios municipios del departamento del Quindío.

En esa audiencia liderada por los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, uno de los momentos más llamativos al finalizar la jornada fueron los actos simbólicos de perdón, reconciliación y verdad entre comparecientes y familiares de víctimas.

Como gesto simbólico, el compareciente Heriberto Clavijo Cruz entregó una medalla que se otorga en el Ejército a soldados del arma de ingenieros y que recibió en 2006 por su desempeño y explicó “Hoy estamos aquí como comparecientes y personas que cargan con el peso de sus actos. Reconocemos que nuestras decisiones rompieron familias y dejaron heridas imborrables, hay ausencias irremplazables, dolores que permanecen. Es una medalla que se me otorgó por resultados operacionales. No lo fueron como tal, fueron homicidios de sus familiares. Renunciamos a la medalla porque entendemos que es honor que no nos pertenece”

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La medalla fue recibida por José Alejandro Giraldo Suárez, hermano de Hernán Darío Giraldo Suárez, asesinado el 31 de agosto de 2006, en Salento, Quindío: “La recibimos con manos que han conocido el dolor, pero también con un corazón que, a pesar de todo, ha decidido no cerrarse. La recibimos desde el amor. Un amor que no olvida, que no niega la ausencia, que no borra la herida, pero que se niega a quedarse en el odio. Hoy, esta medalla cambia de significado: deja de ser un símbolo de guerra para convertirse en un acto de reconocimiento, en un gesto que honra la memoria de quienes ya no están y dignifica el lugar de quienes seguimos aquí”

María Nelly Durango Sánchez, madre de Luis Alfonso Durango Sánchez, al recibir la medalla y dejarla en custodia de la JEP, manifestó: “Hoy la dejamos en sus manos, no como un punto final, sino como un acto de confianza y de esperanza. Aquí queda resguardado un símbolo que guarda memoria, que representa una historia que aún necesita ser contada de manera completa, y un compromiso con quienes ya no están. Que esta medalla sea también un recordatorio permanente de que la verdad no puede quedarse en lo privado, necesita ser dicha, reconocida y difundida”

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La magistrada auxiliar, tras la entrega de la medalla, explicó que la JEP conservará la medalla por un tiempo y buscará un destino que dignifique la memoria de las víctimas. “Agradezco mucho a las víctimas. Aprendemos muchísimo de ustedes, de la humanidad de estos procesos. Nuestras vidas no son iguales después de cada audiencia”

Con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, finalizó la audiencia de consolidación de aportes de verdad de 68 comparecientes de la fuerza pública no considerados como no máximos responsables en ‘falsos positivos’ cometidos en Quindío, entre 2006 y 2008.

Tras abordar los hechos y escuchar los aportes de verdad de los comparecientes, la magistrada auxiliar Laura Catalina Guerrero preguntó a los comparecientes si reconocen pública y voluntariamente su participación y responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron mientras fueron integrantes del Batallón de Ingenieros n°. 8 ‘Francisco Javier Cisneros’ y todos los exmilitares aceptaron.