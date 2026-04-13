Esto podría interpretarse como un acto de guerra: Experto sobre bloqueo en el estrecho de Ormuz

El experto, Juan Verde es colaborador de políticos como Obama, Bill y Hillary Clinton; Al Gore, Ted Kennedy o John Kerry. Durante la administración Obama, ocupó el cargo de Subsecretario Adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio, donde lideró políticas comerciales y relaciones económicas con más de 50 países.

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Bloqueo estrecho de Ormuz:

Desde las 10 am (hora Washington) entró en vigor el bloqueo del estrecho de Ormuz decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde este momento, el Mando Militar estadounidense prohíbe el paso de todos los buques, sean del país que sean, que tengan Irán como origen o destino, con la amenaza de intercepción de aquellos que naveguen por el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz. Permitirá el paso de los buques de países neutrales que no tengan Irán como destino y el paso de los que carguen alimentos, medicinas o productos básicos, pero con inspección previa. Un portavoz de las fuerzas armadas iraníes, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, ha asegurado que el bloqueo es ilegal y “equivale a piratería” y ha señalado que ningún puerto del golfo Pérsico o del golfo de Omán seguiría siendo seguro si los puertos iraníes se vieran amenazados.

En ese marco habló el experto Juan Verde en 6AM W de Caracol Radio y quien aseguró que esto podría interpretarse como un acto de guerra.

¿Qué efecto puede producir?

“Yo creo que, ante todo, produce un efecto de continua incertidumbre que no facilita ningún tipo de toma de decisión estratégica para los mercados, para los países. Y esto tiene, pinta de poder ir a peor antes de ir a mejor. El programa nuclear iraní, los misiles balísticos, el apoyo a Hezbollah, ninguno de estos temas quedan resueltos, independientemente de lo que pase el 21 de abril, que es la fecha límite para llegar a un acuerdo definitivo, y por consiguiente, una vez más, una situación bastante impredecible y muy preocupante”, dijo el experto.

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Cambios de conducta de Donald Trump:

Estos cambios de postura son, hasta cierto punto, de esperar. La conducta del presidente Donald Trump es predecible en ese sentido. En todas las negociaciones siempre empieza pidiendo, exigiendo cosas que son difíciles de aceptar para luego a última hora llegar a un acuerdo que sea más realista y pragmático, aseguró Verde.

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