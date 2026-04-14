Dieron de alta a dos víctimas del tiroteo en Usaquén: un menor de 8 años y un paciente de 29 años

Este lunes, 13 de abril, se registró en Bogotá una balacera en la localidad de Usaquén, como consecuencia de un intento de sicariato. En medio del intercambio de balas por parte de la víctima y los sicarios, 6 personas salieron heridas. Entre ellas, transeúntes que iban caminando por el lugar de los hechos.

Las 6 personas heridas, fueron remitidas a la Fundación Cardioinfantil por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que 2 de las 6 personas heridas fueron dadas de alta. Se trata de un menor de 8 años y de un paciente de 29 años.

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