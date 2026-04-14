Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 abr 2026 Actualizado 22:36

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Dieron de alta a dos víctimas del tiroteo en Usaquén: un menor de 8 años y un paciente de 29 años

Dos personas siguen en UCI en la Fundación Cardioinfantil. En total, 6 personas resultaron heridas de este intento de sicariato.

Dieron de alta a dos víctimas del tiroteo en Usaquén: un menor de 8 años y un paciente de 29 años

Dieron de alta a dos víctimas del tiroteo en Usaquén: un menor de 8 años y un paciente de 29 años

Dieron de alta a dos víctimas del tiroteo en Usaquén: un menor de 8 años y un paciente de 29 años

Este lunes, 13 de abril, se registró en Bogotá una balacera en la localidad de Usaquén, como consecuencia de un intento de sicariato. En medio del intercambio de balas por parte de la víctima y los sicarios, 6 personas salieron heridas. Entre ellas, transeúntes que iban caminando por el lugar de los hechos.

Las 6 personas heridas, fueron remitidas a la Fundación Cardioinfantil por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que 2 de las 6 personas heridas fueron dadas de alta. Se trata de un menor de 8 años y de un paciente de 29 años.

Noticia en desarrollo.

Sebastián Herrera

Sebastián Herrera

Comunicador social - periodista. Máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir