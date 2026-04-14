Este es el estado de salud de los 6 heridos en un tiroteo en Usaquén: hay un menor de 8 años

Este lunes, 13 de abril, se registró un nuevo intentó de sicariato en Bogotá. En medio del hecho, hubo un intercambio de disparos entre la víctima y los delincuentes. En medio del tiroteo, 6 personas resultaron heridas. Entre ellas, varios transeúntes y un menor de 8 años.

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Tras lo ocurrido, la Policía Metropolitana de Bogotá llevó a los 6 heridos a la Fundación Cardioinfantil para ser atendidos. Las personas entraron al centro médico entre las 6:16 p.m. y las 6:37 p.m. Cinco de los involucrados en estos hechos presentan heridas por arma de fuego.

De acuerdo con la clínica, el menor de edad ingresó por lesiones derivadas del mismo evento. “Desde su ingreso, todos los pacientes han recibido atención médica especializada por parte de equipos multidisciplinarios, bajo protocolos clínicos definidos para la atención de trauma, garantizando una atención oportuna”, dice la Cardio.

En cuanto a su estado clínico actual:

Un paciente de 32 años con herida por arma de fuego en abdomen se encuentra en unidad de cuidado crítico.

con herida por arma de fuego en abdomen se encuentra en unidad de cuidado crítico. Un paciente de 75 años con herida por arma de fuego en tórax y abdomen se encuentra en unidad de cuidado crítico.

con herida por arma de fuego en tórax y abdomen se encuentra en unidad de cuidado crítico. Un paciente de 29 años con herida por arma de fuego en tórax, abdomen y miembros inferiores se encuentra en sala general.

con herida por arma de fuego en tórax, abdomen y miembros inferiores se encuentra en sala general. Un paciente de 32 años con herida por arma de fuego en miembro inferior se encuentra en sala general.

con herida por arma de fuego en miembro inferior se encuentra en sala general. Un paciente de 35 años con herida por arma de fuego en miembro inferior asociada a fractura de peroné se encuentra en sala general.

con herida por arma de fuego en miembro inferior asociada a fractura de peroné se encuentra en sala general. Un menor de 8 años con trauma lumbar y en miembro superior se encuentra en sala general.

La Fundación también indicó que todos los pacientes continúan bajo seguimiento clínico permanente, con manejo definido según su condición y evolución.