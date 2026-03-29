Subsidios y ayudas en Colombia abril 2026: fechas de pago y cómo consultar giros en Semana Santa

Renta Joven 2025: Inicia entrega de pagos en septiembre y lanzan nueva línea trayectorias de vida

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó el cronograma de transferencias monetarias para el mes de abril de 2026. Tras los cierres de los primeros ciclos en marzo, los beneficiarios de los diversos programas del DPS se preparan para recibir nuevos desembolsos de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.

Lea más: ¿Cómo saber si tiene giro de Renta Ciudadana? Pasos para consultar en Banco Agrario y en SuperGIROS

Debido a que la Semana Santa finaliza el 5 de abril, el DPS recomendó priorizar el uso de canales digitales para evitar congestiones en los puntos físicos de recaudo.

Renta Joven

El DPS anunció la entrega de transferencias de Renta Joven que corresponden al ciclo 1 de 2026. Hasta el próximo 5 de abril de 2026, 52.110 participantes del programa recibirán los recursos por matrícula del segundo semestre de 2025, en el caso de instituciones de educación superior, y los meses de octubre y noviembre, para estudiantes del SENA.

Los pagos por modalidad de giro ahora se realizan a través de SuRed y SuperGiros. Esto permitirá al DPS entregar las transferencias pendientes del ciclo 6 a 17.179 participantes de esta modalidad Además, los beneficiarios de Daviplata con abonos rechazados en los ciclos 5 y 6 de 2025 podrán cobrar por giro en este ciclo (previa validación).

Modalidades de pago

Abono a cuentas registradas, a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En esta modalidad, 442 beneficiarios podrán cobrar los pagos. Giro. En esta modalidad, 27.668 participantes podrán reclamar su transferencia en los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros. Puntos por municipio y más información en el siguiente enlace: https://goo.su/UKLVg

Más información: Este el plazo para cobrar pago del primer ciclo 2026 de Renta Joven: Ya iniciaron las transferencias

Jóvenes en Paz

Los pagos del ciclo número 2 de 2026 se programará para la semana del 6 al 10 de abril de 2026. El DPS detalló que se implementarán ajustes para normalizar el cronograma habitual, de manera que las transferencias monetarias del ciclo número 3 de 2026 puedan entregarse a finales de abril.

Los pagos correspondientes a los ciclos 4 y 5 están proyectados para mayo de 2026.

Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Prosperidad Social realizará el primer ciclo de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA hasta el 5 de abril en todo el país. Los pagos se realizarán a través de SuRed y Supergiros.

Prioridad a hogares con mayores necesidades de cuidado

El DPS priorizará a hogares registrados en pobreza extrema del Sisbén con especial énfasis en:

Familias monoparentales con niños menores de 6 años.

Hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

La entidad también reafirmó su compromiso con los pueblos indígenas mediante un enfoque étnico que garantiza transferencias a más de 35 mil hogares durante este primer ciclo de 2026.

Canales y operadores en Semana Santa 2026

Renta Joven: Ingrese al Portal del Joven con su usuario y contraseña. Allí verá si tiene liquidación para el Ciclo 1 de 2026 (pagos de matrícula 2025-2 o SENA oct-nov 2025).

Link: https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven

Renta Ciudadana / Devolución del IVA: Consulta en el Link oficial de Renta Ciudadana ingresando su cédula y fecha de nacimiento.

SuperGiros Móvil: Use la herramienta “¿Ya llegó mi giro?” para saber si tiene un pago de cualquier programa del DPS listo para retirar.

Desde el DPS recordaron que los giros ahora se cobran a través de SuRed y SuperGiros a nivel nacional:

Renta Joven (Ciclo 1): Si cobras por giro, tienes plazo hasta el domingo 5 de abril de 2026. Esto incluye a quienes tuvieron rechazos en Daviplata durante 2025.

Colombia Mayor: El ciclo actual también se está dispersando a través de SuperGiros.



