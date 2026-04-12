Bogotá busca brindar incentivos tributarios para traer grandes eventos deportivos a la ciudad

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá durante la instalación de la Primera Cumbre Bogotá Moderna. | Foto: W Radio Colombia

Este lunes, 13 de abril, la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaria de Gobierno, presentará el Proyecto de Acuerdo por el cual se adoptan incentivos para la realización de eventos deportivos de fútbol profesional en el Distrito Capital.

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Con esto, se busca eximir del pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y de las estampillas distritales a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Esta medida aplica específicamente a la organización de partidos oficiales en Bogotá.

De acuerdo con información del concejal por Cambio Radical, Rolando González, este proyecto es fundamental para impulsar la economía de la capital.

Precisamente, la evidencia reciente demuestra el impacto positivo de los grandes eventos deportivos en Bogotá. El Mundial Sub-20 Femenino generó cerca de 20 mil millones de pesos en la economía local, y se estima que partidos como la despedida de la Sección Colombia hacia el mundial podrían alcanzar una derrama económica de hasta 60 mil millones de pesos, beneficiando sectores como el turismo, comercio, servicios y manufactura deportiva.

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