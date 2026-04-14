“Bogotá está actuando sola. No tenemos recursos de la Nación para vivienda”: secretaria de Hábitat

El Ministerio de Vivienda envió una carta a la alcaldesa Claudia López en donde le manifiesta sus preocupaciones por el POT / Secretaría del Hábitat

La secretaria de Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco respondió a las múltiples criticas que recibió en la ultimas horas en medio de un debate en el Concejo sobre la vivienda en Bogotá.

De acuerdo con la funcionaria, el plan de vivienda de Bogotá es uno de los más completos y retadores de las últimas administraciones.

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“El plan de vivienda ”Mi casa en Bogotá" es plan más ambicioso de la ciudad que está atendiendo a poblaciones vulnerables. Recordemos que con los recursos aprobados por el Concejo en el plan de desarrollo es que estamos atendiendo las poblaciones más vulnerables", dijo la secretaria.

En ese sentido, la secretaria dejó en evidencia que a la fecha, Bogotá no cuenta con recursos de la Nación para sacar adelante el proyecto de vivienda para los más necesitados.

“Bogotá está actuando sola y cuando la nación decida ayudarnos con subsidios estaremos encantados”, agregó.

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Y agregó, “por primera vez 6 de cada 10 subsidios son para hogares vulnerables, para víctimas del con conflicto, mujeres cabeza de hogar y para jóvenes”.

Finalmente, la secretaria respondió a los señalamientos que hicieron en el Cabildo Distrital sobre presunto volteo de tierras.

“Denuncia sin ninguna prueba. No confundamos, el cumplimento el Plan de Ordenamiento Territorial con un delito del que además el alcalde Carlos Fernando Jalan ha sido ferrero abanderado”, concluyó.