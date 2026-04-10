Nuevo modelo de vivienda en Bogotá apuesta por adultos mayores

El acelerado crecimiento de la población mayor en Colombia está impulsando un nuevo modelo de atención de vivienda para el adulto mayor, diseñado para fomentar el envejecimiento activo, con servicios integrados de atención médica, seguridad y bienestar en un solo lugar.

Este esquema surge como una respuesta a la necesidad de un estilo de vida dinámico y conectado en esta etapa de la vida, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS), combatir el sedentarismo en mayores de 60 años es vital para proteger su salud física, equilibrio emocional y autonomía.

Es por ello que en Bogotá se construyó Aldeia, una propuesta que se inaugurará el próximo 20 de junio para brindar acceso a viviendas de alta calidad para este segmento.

A diferencia de los proyectos tradicionales de lujo, este modelo ofrece una alternativa financieramente viable que integra acompañamiento profesional permanente y espacios de socialización.

El objetivo es que un mayor número de adultos mayores pueda disfrutar de un entorno con estándares de bienestar y cuidado especializado, garantizando una vida en comunidad sin las barreras de costo que históricamente han limitado este tipo de soluciones en la capital.

Aldeia, el nuevo proyecto ubicado en el sector de Teusaquillo, propone un esquema que integra vivienda independiente y vivienda asistida, donde los adultos mayores cuentan con atención médica, calendarios de actividades físicas y cognitivas, y relacionamiento con otros residentes a través de dinámicas grupales; en ambientes con amenidades de lujo que incluyen cine, biblioteca, terrazas tipo Sky Bar y áreas de BBQ, permitiendo acceder a servicios de alta gama, sin asumir los altos costos de la oferta tradicional.

Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua y pionero en la adopción de estándares internacionales para vivienda senior en Colombia, explica que este modelo responde a un cambio estructural en la demanda.

“En las próximas dos décadas el 20 % de la población será adulta mayor y cerca de 500.000 personas tendrán capacidad económica para acceder a este tipo de soluciones, entendemos que se requieren modelos más escalables y accesibles. La idea es permitir que más personas envejezcan de forma activa, manteniendo su autonomía e independencia, pero con respaldo profesional disponible cuando lo necesiten, en espacios diseñados para esta etapa de la vida. Bajo esta visión, Aldeia integra servicios y amenidades de alta calidad, partiendo de la premisa de que el bienestar y el acceso a experiencias de calidad no deberían ser exclusivos de unos pocos en la vejez, afirma.

La sede tendrá capacidad para más de 220 adultos mayores y ofrecerá, además, estadías temporales de postoperatorio y servicios de pasadía, permitiendo que los residentes transiten entre modalidades según su evolución personal, sin perder su red social ni su entorno comunitario.

El proyecto, además, incorpora principios de gerontoarquitectura, con espacios diseñados para priorizar la seguridad, la movilidad y la autonomía, complementados con un equipo interdisciplinario que brinda atención médica periódica, supervisión permanente y programas de bienestar físico y cognitivo.