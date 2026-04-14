Benedetti viaja a Bucaramanga para mediar paro campesino por predial y señala intereses políticos
El ministro Armando Benedetti subrayó la necesidad de su intervención, extendiendo su preocupación a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, donde también se registran problemas significativos.
Benedetti viaja a Bucaramanga para mediar paro campesino por predial y señala intereses políticos
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Los bloqueos viales que afectan principalmente a los departamentos de Santander y Boyacá están provocando una grave crisis económica y logística con impactos directos en los sectores lácteo, avícola y de transporte de carga.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...