Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 abr 2026 Actualizado 12:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Benedetti viaja a Bucaramanga para mediar paro campesino por predial y señala intereses políticos

El ministro Armando Benedetti subrayó la necesidad de su intervención, extendiendo su preocupación a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, donde también se registran problemas significativos.

Benedetti viaja a Bucaramanga para mediar paro campesino por predial y señala intereses políticos

Benedetti viaja a Bucaramanga para mediar paro campesino por predial y señala intereses políticos

00:00:0012:58
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Maria José Castro

Los bloqueos viales que afectan principalmente a los departamentos de Santander y Boyacá están provocando una grave crisis económica y logística con impactos directos en los sectores lácteo, avícola y de transporte de carga.

Noticia en desarrollo

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0000:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir