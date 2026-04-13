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Polémica reacción de Cepeda a fiesta en cárcel de Itagüí: Alejandro Ocampo y Hernán Cadavid debaten

Una ola de cuestionamientos generó la declaración del candidato presidencial Iván Cepeda cuando varios periodistas le preguntaron por la parranda en la cárcel de Itagüí, en donde varios cabecillas criminales adelantan diálogos de paz.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, en 6AM W, los congresistas Hernán Cadavid y Alejandro Ocampo expresaron sus opiniones.

El representante Cadavid, del Centro Democrático, advirtió que “ahora resulta que rechazar la fiesta vallenata es atentar contra la paz”.

“Aquí han establecido que la paz es un roto por el cual cabe cualquier tipo de decisión, impunidad y favorecimiento de grupos criminales”, dijo.

Y agregó que el país tiene que replantear ese modelo de ‘Paz Total’ que, según dijo, “ha fracasado”.

“Hace cuatro años, cuando el Gobierno llevó la iniciativa de ‘Paz Total’ al Congreso, muchos dijimos: ‘esto va a traer problemas porque el modelo es de beneficios, concesiones y contraprestaciones”, señaló.

También cuestionó el hecho de que el candidato presidencial del Pacto Histórico, a quien calificó de ser “el papá político de la ‘Paz Total’, no reconozca los errores de esta política.

“Por el contrario, considera que un fiestononón de las estructuras más peligrosas de Colombia, si se rechaza, es un ataque a la paz, lo cual es absolutamente desviado de los parámetros normales de lo que se considera dentro del control penitenciario”, indicó.

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¿Qué responde el representante Alejandro Ocampo?

Por su parte, el congresista del Pacto Histórico aseguró que la respuesta de Cepeda fue a una pregunta sobre el futuro de la mesa de diálogo.

“Yo estoy de acuerdo con Iván, aquí el que tiene que responder es el director del Inpec, el director de la cárcel. Además, aquí el debate es de fondo: nosotros recibimos una política carcelaria así, de la cual hemos sido críticos. Necesitamos cambiar la política carcelaria, en las cárceles mandan los presos, desde las cárceles siguen extorsionando a los colombianos”, explicó.

También resaltó la necesidad de reformar al Inpec, al advertir que “no es garantía para la seguridad de los colombianos”.

Por otra parte, destacó los avances y beneficios que ha dejado la mesa de paz urbana en Antioquia.

“La parranda hay que condenarla, los señores se equivocan, se exceden como en muchas cárceles, los parapolíticos, los políticos, los narcotraficantes, todo el mundo ha abusado de las cárceles, pero no por eso vamos a dejar que se muera el proceso de paz hoy en Medellín que ha traído tranquilidad a la gente”, concluyó.