Alcaldía de Medellín denunció plan criminal de desprestigio con nexos en la cárcel de Itagüí

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, denunció la existencia de un presunto plan de desprestigio dirigido contra la administración distrital, en particular contra el secretario de Seguridad, Manuel Villa, y el alcalde Federico Gutiérrez. Según la información revelada, esta estrategia estaría relacionada con una red criminal, con posibles conexiones a la cárcel La Paz de Itagüí.

El secretario de Seguridad explicó que se trata de una retaliación de las estructuras ilegales ante los avances de las autoridades en su desarticulación en el sector del Parque Lleras, comuna 14 de la ciudad, donde la administración ha desplegado diversos operativos contra fenómenos de microtráfico, explotación sexual, trata de personas, lavado de activos y vínculos con grupos delincuenciales organizados como La Terraza, Los Chata, Caicedo y Robledo, logrando múltiples capturas.

“Lo hemos advertido, porque ya tenemos conocimiento de que hay conexiones entre personas que están detrás, por eso decimos y aseguramos que no es simple coincidencia este plan de venganza criminal y desprestigio con lo que también hemos venido viendo precisamente desde La Paz de Itagüí. Lo que hay en el parque Lleras es del más alto nivel criminal y mafioso, con alcances nacionales y transnacionales”, detalló Villa.

Denuncia ante la Fiscalía

El 1 de agosto, la Alcaldía de Medellín presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la circulación de información que buscaba vincularla con hechos irregulares. En esa ocasión, bajo la política de “tolerancia cero” frente a la corrupción, se desvincularon dos funcionarios del distrito y se respaldó a la Policía en la captura del entonces comandante de la estación de El Poblado.

La Secretaría de Seguridad precisó que, si se llegaran a comprobar irregularidades en cualquier nivel institucional, se actuará con contundencia para que los responsables enfrenten las consecuencias judiciales y administrativas.

“La respuesta ante los golpes era precisamente que los bandidos que están capturados y que están en la cárcel, respondiendo ante la justicia, salir a señalar a quienes hoy los estamos combatiendo, que no se equivoquen. Ellos decidieron estar del lado incorrecto. Ellos decidieron ser los bandidos”, expresó el secretario de Seguridad de Medellín.

Mientras avanzan los procesos de investigación en la Fiscalía por el supuesto plan criminal para dañar la reputación de la alcaldía de Federico Gutiérrez, Manuel Villa enfatizó en que los operativos contra las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá continuarán con fuerza y contundencia.