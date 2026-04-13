Lunes 13 de abril, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Fin de semana violento en el Quindío, cuatro homicidios, dos en Armenia, uno La Tebaida y uno en Pijao, y un motociclista muerto en accidente de tránsito en Armenia dejan hechos aislados en el departamento.

En La Tebaida se presentó un muerto y un herido en ataques sicariales aislados entre el viernes 10 y el sábado 11 de abril

El primer caso el viernes donde fue lesionado con arma de fuego un hombre identificado como Jhon Jairo Hernández Montoya, que se movilizaba en su vehículo SPARK en compañía de su hijo por la vía panamericana sector de Pajonales del municipio de Tebaida Quindío, cuando de un momento a otro se acercó a su vehículo un hombre que se transportaba en una Motocicleta marca Pulsar de color negro y le dispara con un arma de fuego, el herido se recupera en centro asistencial.

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Mientras que el sábado 11 de abril fue asesinado en el municipio de La Tebaida, Quindío. Según la información oficial de la Policía, los hechos se registraron en la carrera 12a con calle 9ª el Barrio el cántaro del municipio de La Tebaida donde fue asesinado Hermilson Fernando Cañon Gutiérrez de 31 años de edad, Alias “PICHI”,

De acuerdo con la información de la Policía la víctima del ataque sicarial tenía anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por esos delitos de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes en los años 2023 y 2026 y violencia intrafamiliar años 2025 y 2026.

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El segundo homicidio fue reportado el mismo sábado, pero en la vereda Alta La Maicena zona rural del municipio de Pijao, donde fue asesinado Wilmer Carvajal Buitrago

En Armenia se registraron los otros dos homicidios, el sábado 12 de abril al parecer en una riña en el centro de la ciudad donde un hombre fue lesionado con arma blanca y murió en el lugar de los hechos, la víctima aún está sin identificar.

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Y ayer domingo 12 de abril siendo aproximadamente las 05:05 de la mañana en el barrio Génesis al sur de la ciudad, fue asesinado Brayan Stiven Osorio Díaz que de acuerdo con la autoridad judicial tenía anotaciones en sistema penal oral acusatorio por el delito de violencia intrafamiliar 2025.

Además, según el reporte de las autoridades, hubo nueve personas heridas en su mayoría con arma blanca producto de riñas en municipios como Armenia y Quimbaya

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Un motociclista muerto dejó accidente de tránsito en el centro de Armenia.

El siniestro vial se registró en la noche del sábado 11 de abril en la carrera 19 con calle 15 en el centro de la capital quindiana.

En el hecho se presentó el choque entre una motocicleta de placas FPE 55G y un vehículo particular gris -negro. Desafortunadamente el conductor de la moto debido a la gravedad de las heridas murió en el lugar del accidente, y fue identificado como Brayan Stiven Tabares, de 21 años de edad

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Un millonario robo se registró en un conjunto residencial en zona rural del municipio de La Tebaida, Quindío, los delincuentes ingresaron y se llevaron joyas en oro, dinero en efectivo, dólares, relojes todo avaluado en más de 40 millones de pesos.

El robo se presentó el pasado jueves 9 de abril en el conjunto Altos de Yerbabuena ubicado 500 metros adelante del cruce de la vía entre La Tebaida y Pueblo Tapao al sur del departamento del Quindío.

La denunciante y víctima del robo le relató a Caracol Radio “Quiero hacer una denuncia, fui víctima de los delincuentes en el departamento del Quindío, exactamente en la zona rural de la Tebaida, individuos no deseados ingresaron a mi casa, analizaron toda la casa por varios días, analizaron dentro de un conjunto cerrado y se dieron cuenta y detectaron que la casa estaba sola.

Y agregó “A pesar de ser un conjunto cerrado, ingresaron por un costado del de la casa, ingresaron hasta la habitación, forzaron, desprendieron las puertas, forzaron la caja fuerte y nos robaron más de 40 millones de pesos”

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“la inseguridad en el Quindío está al límite, estamos cansados, muy cansados de ver que no existen autoridades para detener esta ola de inseguridad que estamos viviendo” puntualizó la víctima del hurto.

Caracol Radio Conoció que los delincuentes se robaron “15 anillos de oro, avaluados en aproximadamente 20 millones de pesos, 10 pares de aritos de oro avaluados en aproximadamente 10 millones de pesos, 2 aros de oro avaluados en aproximadamente 6 millones de pesos, 4 cadenas de oro avaluadas en aproximadamente 8 millones de pesos, 4 tobilleras de oro avaluadas en aproximadamente 5 millones de pesos, 4 pulsera de oro avaluadas en 3 millones de pesos, USD$1300 (mil trescientos dólares en efectivo) $5.000.000 millones de pesos en efectivo

En la denuncia ante las autoridades la víctima relató además que “Nosotros tenemos cámaras en la casa, por lo que nos dedicamos a revisar las grabaciones de las cámaras que tienen opción de grabado y ahí descubrimos que a las 24:54PM la cámara que capta las imágenes de la piscina fue desconectada, y en esta grabación se logra percibir a una persona que se acerca a la cámara y la desconecta, pero no se deja ver el rostro”

Conocimos que el caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI de la Fiscalía, se espera que se conozca el resultado de la investigación, no es la primera vez que delincuentes ingresan a conjuntos cerrados a robar en el Quindío.

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La Policía del Quindío recuperó cuatro motocicletas que habían sido hurtadas en los municipios del departamento.

La Policía Quindío capturó a dos personas por el delito de receptación en Buenavista.

Esta actividad se realizó mediante actividades de prevención y control en el sector de Río Verde vía Caicedonia - Calarcá, donde los uniformados hacen señal de pare a un automotor, donde se movilizan un hombre y una mujer de 29 y 24 años de edad, quienes transportaban dos motocicletas sin la documentación requerida.

Por consiguiente, al verificar su procedencia, se estableció que las motocicletas fueron sustraídas del interior de un parqueadero ubicado en la ciudad de Armenia y que hacen referencia a cilindrajes de 100 y 110 centímetros cúbicos.

Gracias a la información suministrada por la Red de participación Ciudadana, logran ubicar esta motocicleta en la calle 21 con carrera 19, la cual había sido hurtada en la carrera 35 con calle 20 barrio Santander.

De inmediato se procede a realizar el procedimiento y ponerla a disposición de la autoridad competente, y posterior a ello ser devuelta a su propietario.

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La Policía recuperó una motocicleta que había sido hurtada en el sur de la capital quindiana. Esta actividad se desarrolló en la calle 48 con carrera 29 en vía pública del barrio Las Acacias, donde una mujer dejó su motocicleta parqueada frente a un centro educativo y al salir del mismo, se percató que la motocicleta no se encontraba en el lugar.

Posteriormente, la víctima abordó la patrulla de policía de policía del sector, quien, a través de diferentes actividades de verificación por el sector, logró ubicar el automotor abandonado cuadras adelante del claustro educativo. Por lo anterior la motocicleta fue devuelta a su dueña.

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Con un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, finalizó la audiencia de consolidación de aportes de verdad de 68 comparecientes de la fuerza pública no considerados como no máximos responsables en ‘falsos positivos’ cometidos en Quindío, entre 2006 y 2008.

tras abordar los hechos y escuchar los aportes de verdad de los comparecientes, la magistrada auxiliar Laura Catalina Guerrero preguntó a los comparecientes si reconocen pública y voluntariamente su participación y responsabilidad en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron mientras fueron integrantes del Batallón de Ingenieros n°. 8 ‘Francisco Javier Cisneros’ y todos los exmilitares aceptaron

Como gesto simbólico, el compareciente Heriberto Clavijo Cruz entregó una medalla que se otorga en el Ejército a soldados del arma de ingenieros y que recibió en 2006 por su desempeño y explicó “Hoy estamos aquí como comparecientes y personas que cargan con el peso de sus actos (…) Reconocemos que nuestras decisiones rompieron familias y dejaron heridas imborrables (…) Hay ausencias irremplazables, dolores que permanecen.

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Es una medalla que se me otorgó por resultados operacionales. No lo fueron como tal, fueron homicidios de sus familiares (…) Renunciamos a la medalla porque entendemos que es honor que no nos pertenece”, dijo el compareciente Clavijo Cruz

La medalla fue recibida por José Alejandro Giraldo Suárez, hermano de Hernán Darío Giraldo Suárez, asesinado el 31 de agosto de 2006, en Salento, Quindío: “La recibimos con manos que han conocido el dolor, pero también con un corazón que, a pesar de todo, ha decidido no cerrarse. La recibimos desde el amor.

Un amor que no olvida, que no niega la ausencia, que no borra la herida (...) pero que se niega a quedarse en el odio. Hoy, esta medalla cambia de significado: deja de ser un símbolo de guerra para convertirse en un acto de reconocimiento, en un gesto que honra la memoria de quienes ya no están y dignifica el lugar de quienes seguimos aquí”, dijo Giraldo

María Nelly Durango Sánchez, madre de Luis Alfonso Durango Sánchez, al recibir la medalla y dejarla en custodia de la JEP, dijo: “Hoy la dejamos en sus manos, no como un punto final, sino como un acto de confianza y de esperanza.

Aquí queda resguardado un símbolo que guarda memoria, que representa una historia que aún necesita ser contada de manera completa, y un compromiso con quienes ya no están. Que esta medalla sea también un recordatorio permanente de que la verdad no puede quedarse en lo privado, necesita ser dicha, reconocida y difundida”

La magistrada auxiliar Guerrero, tras la entrega de la medalla, explicó que la JEP conservará la medalla por un tiempo y buscará un destino que dignifique la memoria de las víctimas. “Agradezco mucho a las víctimas. Aprendemos muchísimo de ustedes, de la humanidad de estos procesos. Nuestras vidas no son iguales después de cada audiencia”

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y del enlace de atención a la población OSIGD, adelantó el fin de semana una intervención con la persona trans en situación de calle, conocida como Shakira, quien recientemente se había visto vinculada con hechos de agresión que se analizaron y atendieron previamente por las autoridades locales.

Con su consentimiento y el apoyo del equipo sicosocial de la Alcaldía fue internada en el Hospital San Juan de Dios el pasado fin de semana, tras la activación de la ruta de atención y el acompañamiento para su recuperación de vida en calle.

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Trabajadores de la EPS Asmet Salud suspendieron por tres días el paro que adelantaban en todo el país entre ellas en Armenia por las demoras en los pagos de salario, la decisión es esperando que la EPS les cumpla

A Través de un comunicado los trabajadores de Asmet Salud EPS informaron a la opinión pública y los usuarios que, “por decisión de la Asamblea de delegados, adoptada tras recibir la asesoría del equipo jurídico del sindicato y sus asesores, se ha determinado suspender de manera temporal el paro por un período de tres (3) días hábiles, a partir del 10 de abril”

Esta decisión se adopta luego de una jornada de diálogo de más de cinco horas sostenida con el equipo directivo de la entidad, en la cual se expuso de manera clara, directa y respetuosa la grave situación que enfrentamos los trabajadores.

Es importante precisar que las causas que dieron origen al paro fueron principalmente el no pago oportuno de los salarios y el incumplimiento en la seguridad social. No obstante, existen múltiples problemáticas adicionales que también fueron puestas en conocimiento de la administración y que evidencian una crisis estructural en la entidad.

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Una de las trabajadoras de Asmet Salud indicó “Los trabajadores de Asmet Salud hoy continuamos en asamblea permanente, suspendimos temporalmente el paro debido al a que se evidenció el pago de la nómina de febrero. Estamos a la espera del pago de la nómina del mes de marzo. No se evidencia el pago de seguridad social del mes de marzo. No hay pago de ARL ni pensión del mes de marzo.

Y añadió “Citamos a una mesa con la gente mentora, expusimos toda nuestra situación como trabajadores, nuestra situación con los afiliados, con la red prestadora de servicios de salud, les pedimos que nos indicaran si ellos estaban aquí para para liquidar Asmet Salud, a lo que dijeron que no. Confiamos en la buena fe y por eso estamos dando espera, el día martes vamos a hacer nuevamente asamblea de delegados para definir si continuamos en el paro”

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En el Quindío también se presentaron reacciones frente a las amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia, se trata del congresista electo del Centro Democrático, Jesús Bedoya que rechazo estas intimidaciones

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Comerciantes en inmediaciones del conjunto residencial Nisa Bulevar de Armenia evidencian afectaciones por cierre total de la vía

Desde el pasado viernes 10 de abril se registra el cierre total en las glorietas entre Bolo club y Bomberos de la ciudad debido a las obras que se desarrollan del intercambiador vial. Caracol Radio se desplazó hasta el lugar para conocer de primera mano las percepciones de los comerciantes sobre la afectación que se genera por la falta de flujo vehicular.

Precisamente los comerciantes advierten que es alto el impacto económico que se prevé por la falta de ventas y de clientes debido a los cierres que se generan lo que disminuye la afluencia de personas.

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Enfatizaron que una de las inconformidades está relacionada con la falta de articulación de las autoridades de tránsito puesto que, aunque hay un acceso para quienes se dirigen a la zona, la medida no es aplicada a cabalidad puesto que se han registrado comparendos contra conductores.

Llamaron la atención de la administración municipal con el objetivo de que prontamente brinden las soluciones respectivas y cumplan con los alivios económicos que les han prometido.

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Una comisión del eje cafetero participará en Bogotá de la Mesa de Concertación Catastral que se espera se lleve a cabo hoy en Bogotá donde defenderán el pliego nacional unificado que busca modificar el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo que sostiene el proceso de actualización catastral y el incremento en muchos casos desmesurado del impuesto predial.

​Óscar Gutiérrez Reyes: Líder social y defensor de los derechos del sector agropecuario, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria será uno de los delegados.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, atendió un requerimiento ciudadano relacionado con la ocupación indebida del espacio público en el barrio Yulima, donde se reportó la presencia de reciclaje acumulado y una carrocería abandonada que afectaban la movilidad, el orden y la convivencia del sector.

La intervención se llevó a cabo en articulación con el Ejército Nacional de Colombia, la Policía Nacional de Colombia y gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno, quienes realizaron la verificación correspondiente en el lugar.

Como resultado del procedimiento, se halló responsable de esta mala disposición de residuos a una chatarrería ubicada en el sector. La Policía Nacional impuso comparendo conforme a la Ley 1801 de 2016, artículo 111 numeral 3, por el uso inadecuado del espacio público, mientras que los propietarios procedieron con el retiro voluntario del material reciclable y la carrocería.

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Luto en la ingeniería y la sismología en el Quindío y en Colombia por el fallecimiento del ingeniero Hugo Monsalve, fundador del observatorio sismológico de la Universidad del Quindío y el experto que alertó meses antes sobre el terremoto del 25 de enero de 1999.

Debido a complicaciones de salud, murió en la tarde del viernes 10 de abril el ingeniero Hugo Monsalve Jaramillo, fundador del observatorio sismológico de la universidad del Quindío, uno de los más grandes expertos investigadores del tema de sismología no solo en Quindío sino en Colombia.

Fue uno de los expertos que alertó meses antes en octubre de 1998 de la probabilidad de un sismo de gran magnitud en el Quindío y en enero de 1999 ocurrió el terremoto del eje cafetero que dejó más de 1200 víctimas.

Fue docente e investigador de la universidad del Quindío hasta el 2023.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Carlos Alberto García, ingeniero, exdirector del programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío y actual director de la maestría en gestión de riesgo de la misma universidad, amigo, compañero, alumno y lo considera un mentor al ingeniero Hugo Monsalve.

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Carlos Alberto García: para la Universidad del Quindío, para nuestro departamento, para el programa de ingeniería civil, es una pérdida casi que inmedible, porque Hugo Monsalve, aparte de ser un gran ingeniero civil, un gran científico, un gran maestro, tal vez una de sus mejores cualidades, para nosotros fue un gran amigo, un mentor y un excelente ser humano.

Alguien que fue muy importante para nuestro programa de ingeniería civil en la Universidad del Quindío, nos trajo la semilla y la investigación. Desde su liderazgo fuimos capaces de pensar en una acreditación de alta calidad para nuestro programa.

Desde su liderazgo pues se conformó el observatorio sismológico de la Universidad el Quindío, espacio en el cual nos formamos y se formó muchísima gente interesada en este tema de la sismología y de la ingeniería sísmica, gente que se encuentra en diferentes partes del país haciendo o trabajando este tema tan complejo.

Carlos Alberto García: él se convirtió en una figura muy respetada en este tema en el país. Pero repito, él fue una persona de inmejorables cualidades humanas. Siempre fue una persona muy empática, muy querida. El concepto a ese amable se conjuga perfectamente en él porque de verdad era una persona muy fácil de querer. Sencillamente por esa por ese don de ser que tenía, con sus compañeros, con sus estudiantes, con las personas que tuvimos la fortuna de compartir con él muchos espacios.

Para el programa de ingeniería civil, para la maestría en ingeniería, para la maestría en gestión de riesgos y desastres, para la facultad de ingeniería y para la universidad en sí, es una pérdida muy muy grande, muy lamentable y lo que esperamos es que descanse en la paz de Dios, muy merecido descanso para nuestro gran amigo que nos deja.

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En el primer tramo de La Morelia- Quimbaya ya iniciaron obras en el marco del proyecto vías verdes

Recordemos que el proyecto está enmarcado en el programa Vive Colombia – Vías Verdes del Invías y abarca 47 kilómetros en los municipios de Salento, Armenia, Montenegro y Quimbaya con el objetivo de construir, conservar y mantener el corredor férreo.

La gerente de Proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán reconoció la complejidad de la intervención, sin embargo, están avanzando en el proceso. Sostuvo que de las administraciones pasadas es el único proyecto que registra lentitud, aunque ya iniciaron obra en el primer tramo de La Morelia a Quimbaya donde ya hubo socialización correspondiente.

Además, destacó que continúan realizándose los estudios y diseños de los demás tramos entendiendo que en su concepción no fue tenido en cuenta la tipología del territorio que ha generado las dificultades.

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En la Asamblea Departamental se presentó el informe de gestión presentado por el contralor general del departamento, Perches Giraldo Campuzano, correspondiente a la vigencia 2025, en el que se expusieron los principales resultados alcanzados por la entidad en materia de vigilancia fiscal, participación ciudadana y fortalecimiento institucional.

Durante la presentación se destacó que la Contraloría General del Quindío alcanzó un cumplimiento del 96,59 % en su plan estratégico institucional, atendió 364 PQRSD y dio trámite a 28 denuncias ciudadanas, de las cuales se derivaron hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.

Asimismo, se resaltó que la entidad obtuvo una calificación de 84,1 puntos sobre 100 en la evaluación realizada por la Auditoría General de la República, superando ampliamente el umbral de referencia establecido en 70 puntos.

Uno de los aspectos más relevantes del informe fue el trabajo adelantado con los contralores estudiantiles en distintas instituciones educativas del departamento.

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Dos premios para el sector gastronómico del Quindío en la primera edición de La Receta Dorada

El departamento obtuvo dos importantes premios en la primera edición de La Receta Dorada realizada en la ciudad de Cartagena.

En efecto estas nominaciones son en la categoría de Turismo Gastronómico, con el restaurante Donde Juan B en el Valle de Cocora en el municipio de Salento y Mejor Café Colombiano, con Café San Alberto en el municipio de Buenavista.

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El director de Acodres en el departamento, Camilo Carmona se mostró complacido por este reconocimiento que genera un impacto positivo para el sector.

Enfatizó que estos reconocimientos reflejan el gran crecimiento y evolución gastronómica, que se están desarrollando en el Quindío y en el Eje cafetero.

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La Institución Educativa Cámara Junior fue reconocida a nivel nacional por su innovador proyecto “Un café por la reconciliación”, una experiencia que fortalece la convivencia y el desarrollo socioemocional en la comunidad educativa.

Este reconocimiento tiene un valor especial, ya que la institución hace parte de las 10 experiencias más destacadas del país, seleccionadas entre 50 iniciativas que participaron en un proceso nacional liderado por la cartera ministerial, gracias a la solidez, pertinencia e impacto de sus propuestas en el ámbito socioemocional.

Más que una actividad, “Un café por la reconciliación” se ha consolidado como una estrategia de formación integral que promueve la resolución pacífica de conflictos, el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y la reconstrucción de vínculos a través de la palabra, la empatía y la confianza.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya anunció que el tercer ciclo de transferencias del programa Colombia Mayor iniciará el próximo 17 de abril.La jornada de entrega de los recursos se extenderá hasta el 4 de mayo. La entidad beneficiará a 3 millones de personas mayores en todo el país, e invertirá para este ciclo 708.000 millones de pesos.

La entrega de los recursos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, que cuentan con puntos habilitados en áreas urbanas y rurales de todo el país. A través de más de 31.000 puntos de atención, se garantiza que las personas mayores puedan reclamar el incentivo cerca de sus hogares y sin largas filas.

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La Superintendencia Financiera de Colombia adelantará desde hoy lunes 13 de abril y durante toda la semana, una jornada de atención presencial en la Casa del Consumidor de la capital quindiana, como parte de su estrategia de descentralización de servicios y fortalecimiento de la protección al consumidor financiero en las regiones.

Durante esta visita, la entidad brindará orientación directa a la ciudadanía sobre los mecanismos, herramientas y canales disponibles para la defensa de los derechos de los usuarios del sistema financiero como: bancos, aseguradoras, usuarios de tarjetas de crédito y demás actores del sector.

En esta oportunidad, la atención se llevará a cabo en la Casa del Consumidor de Bienes y Servicios de Armenia, de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., lo mismo que el día sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua.

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En deportes, por fin ganó el Deportes Quindío en el estadio Centenario de Armenia en el Torneo Dimayor de la B, en esta oportunidad derrotó 2 a 1 a Atlético de Cali por la fecha 14 del campeonato y es tercero en la tabla de posiciones con 28 puntos.

El último partido de la fase regular del torneo del Deportes Quindío será el sábado 18 de abril a las 3:30 de la tarde en el estadio Enrique Olaya Herrera, de Bogotá enfrentando a Tigres.

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De otro lado, Dos Medallas para el Quindío en la Copa Sudamericana de Fondo y Semifondo de Atletismo, Los atletas Adrián Alejandro Mendoza ganó medalla de plata y Manuel Fernando Henao logró medalla de bronce y subieron al podio en la prueba de los 800 metros, durante la competencia realizada este fin de semana en Ibagué, Tolima.