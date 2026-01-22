Rutas hacia Australia, Centroamérica, Ecuador y Perú: Armada colombiana incautó más de 580 toneladas

Sumergible no tripulado, para el envío de drogas, fue hallado por la Armada en Colombia.

La Armada Nacional confirmó que el Pacífico colombiano continúa siendo el principal corredor marítimo del narcotráfico internacional, desde donde organizaciones criminales están enviando cargamentos de cocaína hacia Centroamérica y Australia, mientras reconfiguran rutas hacia el sur del continente pasando por Ecuador y Perú para evadir los controles navales.

En entrevista con Caracol Radio, el contraalmirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, explicó que “tradicionalmente estos grupos organizados, narcotraficantes han venido utilizando las rutas del Pacífico para poder llevar droga a Centroamérica, a Norteamérica e incluso hemos tenido rutas hacia Australia”.

Sobre el corredor hacia Australia, el oficial precisó que se trata de una ruta directa por el océano Pacífico detectada por la Armada en operaciones recientes. “Esa ruta sale directamente por el Pacífico y la detectamos en el 2024 con un resultado que se dio de clorhidrato de cocaína, también con un semisumergible que iba directamente para el Pacífico”, señaló.

El comandante naval indicó que el incremento de la presión operacional en aguas colombianas ha obligado a las estructuras criminales a modificar sus trayectos marítimos. “Por la misma presión que estamos realizando y el control marítimo que estamos ejerciendo en el área de responsabilidad de la Fuerza Naval del Pacífico, hemos evidenciado que muchas de estas ‘gofas’, como llamamos nosotros a los semisumergibles, están generando una ruta hacia el sur”, explicó.

En ese desvío estratégico, Ecuador y Perú se han convertido en corredores alternos para el tráfico internacional. “Están saliendo incluso hacia Ecuador, por detrás de Galápagos y hasta Perú, para poder evitar estos controles que tenemos”, afirmó el contraalmirante Gutiérrez.

En materia de resultados operacionales, la Armada Nacional entregó un balance histórico. De acuerdo con el oficial, “el año pasado la Armada Nacional incautó un total de quinientas ochenta toneladas de clorhidrato de cocaína”, de las cuales “trescientas dieciocho toneladas fueron incautadas únicamente aquí en el Pacífico colombiano”, consolidando esta región como el principal escenario de interdicción marítima del país.

Para 2026, los operativos continúan con resultados sostenidos. “En lo corrido del año hemos incautado tres mil quinientos dos kilos de clorhidrato de cocaína en el Pacífico colombiano”, cifra que se suma a “más de quince toneladas que ya ha incautado la Armada Nacional” en todo el territorio nacional.

El comandante de la Fuerza Naval del Pacífico advirtió además que el control de estos corredores internacionales sigue siendo el principal foco de disputa criminal. “Hay una disputa de todos los grupos armados organizados por estas líneas de comunicación para mantener el control de estas rutas”, sostuvo, al señalar que organizaciones como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc buscan dominar los corredores marítimos del Pacífico para sostener el tráfico internacional de drogas.

Finalmente, el oficial reiteró que la lucha contra estas rutas transnacionales depende del trabajo conjunto entre países. “La clave de la lucha contra el narcotráfico es la cooperación internacional con todos los países”, subrayó, destacando operaciones multinacionales como la campaña Orión, liderada por la Armada Nacional desde 2018.