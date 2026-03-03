Incautan más de 16 mil dosis de marihuana en modalidad encomienda en vía de Bolívar

En desarrollo de operativos de control vial, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar de la Policía Nacional de Colombia lograron la incautación de 16.509 dosis de marihuana que eran transportados bajo la modalidad de encomienda en un vehículo de carga.

El procedimiento se llevó a cabo en la vía Sincelejo – Calamar, Ruta 2515, kilómetro 87, sector báscula del municipio de San Juan Nepomuceno, donde los uniformados mantenían instalado un puesto de registro y control.

Durante la inspección, los uniformados realizaron la señal de pare a un camión tipo furgón, afiliado a una empresa de carga, que cubría la ruta Bogotá – Cartagena y era conducido por un ciudadano oriundo de Bogotá.

En la verificación de la mercancía transportada, los policías hallaron cuatro cajas de cartón que contenían 27 paquetes envueltos en plástico negro y transparente. En su interior había una sustancia vegetal que, por sus características, se asemeja a la marihuana.

El peso total del alijo fue de 16.509 dosis.

El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades y determinar el origen y destino del cargamento.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Seguimos fortaleciendo los controles en los principales corredores viales del departamento para evitar que las organizaciones criminales utilicen la modalidad de encomienda para el transporte de estupefacientes”.