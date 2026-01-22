Frenan el envío de insumos químicos para el narcotráfico en vías de Cundinamarca

Operativo contra el transporte de droga . Foto Policía de Tránsito de Cundinamarca

La Policía Nacional a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Cundinamarca realizó un operativo contra las cadenas logísticas del narcotráfico.

El operativo se llevó a cabo en el sector del Peaje Chinauta y allí en medio de actividades de registro y control, se detuvo a un tractocamión que cubría la ruta Soacha – Putumayo.

Al inspeccionar la carga y verificar la documentación, los uniformados hallaron inconsistencias que permitieron establecer que los documentos presentados eran falsos.

En el interior del vehículo se hallaron 46 canecas que contenían insumos líquidos, distribuidos de la siguiente manera:

18 canecas de Ácido Clorhídrico (aprox. 990 galones).

28 canecas de Ácido Sulfúrico (aprox. 700 galones).

En total, se incautaron 1.690 galones de sustancias químicas, con un avalúo comercial aproximado de $80.000.000 de pesos.

Según las labores de inteligencia, estos insumos tenían como destino final laboratorios clandestinos ubicados en el departamento del Putumayo.

Dichas sustancias son esenciales para el procesamiento de alcaloides, que luego son exportados a través de rutas ilícitas hacia Centro y Norteamérica.

Durante el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien, junto con el automotor y los elementos incautados, fue dejado a disposición de la autoridad