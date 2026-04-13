Horóscopo de HOY 13 de abril de 2026 del Profesor Salomón: Ha llegado la suerte para Leo y Libra

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para la apertura de la tercera semana de abril de 2026, la cual está caracterizada por la suerte y las bendiciones económicas para signos como Leo, Libra y Capricornio, respectivamente.

El 13 de abril destaca por ser el número de la suerte. A quienes nacen en este día se les considera personas de gran fuerza e intuición, las cuales tienen un poder mágico innato que las atrae al esoterismo y el misterio. Su número es el 2833.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda coger tres cucharadas de azúcar en un vaso con agua. Disuélvalo bien y lávese las manos pidiendo que la prosperidad y riqueza lleguen en el nuevo año que comienza.

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Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el azul .

. El número, 1413.

La fruta para comer, mango.

Añadido a esto, el profesor Salomón aconseja que haga un buen desahumerio hoy en su casa, en su apartamento o en su local para limpiar sus energías.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Esta semana será de soluciones. Va a tener fin algunas cosas que estaban pendientes y le estaban carcomiendo la cabeza. Pero también algunas personas de este signo —no todas tienen que ser, pero sí una buena cantidad de estas— van a estar comprando un carro, vendiéndolo o haciendo algo con un vehículo, así que prepárese ante cualquier oportunidad que se dé.

Número: 9088

Tauro

Todo lo que tenga que ver con estabilidad lo va a encontrar. Si de pronto las cosas no estaban bien, los proyectos le estaban dando reveses u otras cosas, sepa que en esta semana y durante estos días siguientes vienen equilibrios para el amor, trabajo y planes. Recuerden que tienen que vivir del aquí y del ahora. Invertir demasiado en el futuro le hará sentirse insuficiente y se privará de experiencias que en esta época le son esenciales.

Número: 0450

Géminis

Se vienen grandes bendiciones a nivel laboral, por lo que el buen esfuerzo dará frutos a los dedicados. Esto significará una plata grande que va a llegar también, que le va a calmar los nervios y que va a darle la estabilidad que quiere. No obstante, tenga mucho cuidado con las envidias. No comente mucho lo que está haciendo, usted sabe que no todas las personas se alegran o son realmente sinceras sobre su emoción ante sus logros, por lo que sea precavido(a) y analice la reacción de sus cercanos.

Número: 2857

Cáncer

Esta semana va a ser de celebración porque hay algunas cosas que finalmente tendrán la resolución que tanto ha estado esperando, especialmente en la parte emocional. El tarot habla que logrará arreglar una situación en el amor o en sus relaciones, así que prepárese en caso de tener que llevar a cabo conversaciones incómodas.

Número: 7421

Leo

El arcano de la rueda de la fortuna está rodando para este signo. Cuando aparece la rueda de la fortuna en su vida, se habla de cosas nuevas que van a suceder y de situaciones que van a mejorarse de una manera muy especial. Eso sí, también es importante que controle el mal genio durante estos días. No vaya a tomar una decisión fuerte; sino averigüe, tome las cosas con calma y busque la mejor solución.

Número: 0394

Virgo

Se viene una época de tranquilidad, ya que llega plata: va a poder cancelar, le van a llegar sumas para saldar sus deudas y movimientos pendientes, lo que le llevará a equilibrar mejor lo de la parte emocional, de salud y de dinero. Ante esto, los arcanos prevén que habrá movimiento durante esta semana, por lo que puede ser adecuado tomar riesgos y experimentar cambios si lo ve óptimo.

Número: 0931

Libra

Algo con vivienda o finca raíz está dado a su favor y le dará buenos resultados, por lo que es buen momento para negociar y analizar la oportunidad que se le presentará próximamente. También tiene una bendición para los juegos de azar. Tenga en cuenta que “la suerte es loca y a cualquiera le toca” y hay como una muy buena posibilidad de que la vida le dé un regalo próximamente.

Número: 1555

Escorpio

Lleve las cosas con calma, independientemente de lo que pase. Habrá problemas que tenga acumulados del trabajo, con sus círculos o familiares, pero en este sentido debe centrar sus fuerzas en mantener la compostura. Tenga en cuenta que se vienen oportunidades laborales, por lo que deberá estar pendiente de esto y darle la prioridad que merece.

Número: 7502

Sagitario

Vienen buenas noticias para usted. ¿Por qué? Porque los arcanos auguran que pronto estará firmando papeles o documentos que tenía pendientes. También se habla sobre un nuevo trabajo, empresa o emprendimiento, el cual tendrá un buen resultado y las cosas estarán perfectas y a su favor.

Número: 0123

Capricornio

Hay algo muy importante con el dinero, algo que estaba pendiente, lo cual dará solución pronto. Ya sea que una plata se devuelva, aparezca, se reúna o cumpla su fin, pero algo con el dinero se logra aclarar, mejorar y fortalecer. También algunos integrantes de esta casa zodiacal verán buena suerte en los juegos de azar, por lo que es el momento ideal de intentarlo.

Número: 8870

Acuario

Los arcanos advierten que pronto vendrán personas a proponerle negocios o hacer una sociedad, pero no se preocupe de primerizo. Mire a ver qué es, qué tan conveniente, si realmente le gusta, si es lo que a usted le conviene y tome una decisión con base en esto. Céntrese en encontrar algo innovador que le saque de la rutina.

Número: 0344

Piscis

Hay algo muy interesante en el ámbito del dinero. Esto puede verse reflejado en una oportunidad laboral o un documento/negocio o una fuente inesperada que le dará un alivio económico importante. Agudice sus sentidos para encontrar aquello que está planeado para usted.

Número: 6098

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